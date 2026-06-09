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09 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

"Con el Parque Industrial, ya no tendrían más excusas para construir galpones en zonas residenciales"

El concejal, Rafael Crea, sostuvo que desde la actual gestión no se aprobaron galpones en zonas residenciales y afirmó que la puesta en marcha del Parque Industrial permitirá ordenar la actividad y responder a los reclamos vecinales.
Por Redacción Red43

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La edificación de depósitos comerciales de gran magnitud en sectores residenciales de Esquel es objeto de debate debido a los reclamos vecinales relacionados con ruidos molestos y la circulación de camiones. Ante las consultas sobre la aprobación de excepciones para estas estructuras por parte del cuerpo legislativo, se informó sobre el estado actual de las autorizaciones y las alternativas previstas para el ordenamiento urbano.

 

"Yo no comparto esa manifestación de que se siguen aprobando a través de excepciones construcción de galpones en nuestras zonas residenciales, desde que nosotros lo hemos asumido no hemos tenido ninguna aprobación de galpones dentro de nuestra zona residencial", afirmó el concejal Rafael Crea. Al respecto, señaló que la temática está ligada de forma directa con la puesta en marcha de la infraestructura productiva planificada en las afueras de la ciudad.

 

 

 

El ordenamiento de estas actividades se vincula al avance del predio industrial local. Según se explicó, la concreción de este espacio no solo busca dinamizar la economía y generar empleo, sino resolver el conflicto habitacional que generan estas estructuras. "No tendrían ya más excusas todos los que desean construir galpones o naves de gran magnitud para instalarse ya en el parque industrial para hacer ahí sus galpones y tratar de solucionar este problema", argumentó Crea, quien recordó que actualmente "hay vecinos y barrios que se quejan del tránsito de los camiones, de los ruidos molestos que obviamente generan este tipo de grandes instalaciones".

 

Por otra parte, se detalló el estado del proyecto de reforma del Código de Planeamiento Urbano que coordinan el Colegio de Arquitectos, la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales y funcionarios del Ejecutivo. La propuesta técnica, que restringe la instalación de galpones en áreas residenciales, lleva varios meses de elaboración, se encuentra en su etapa final y aún no ha ingresado formalmente al Concejo Deliberante.

 

"Hemos tenido ayer una reunión con algunos integrantes del colegio de arquitectos y ya están pronto a presentar al concejo deliberante", adelantó Crea. El concejal concluyó detallando cómo será el procedimiento una vez que la iniciativa tome estado parlamentario: "Una vez que se presente el proyecto de ordenanza de modificación del código, vamos obviamente a trabajarlo, a estudiarlo dentro del marco de la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento Urbano, van a ser convocados todas las entidades que estén relacionadas con esta temática y bueno, por supuesto haremos nuestras observaciones, nos sacaremos todas las dudas".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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