Guía para recorrer el Sendero Cinco Saltos en el Parque Nacional Los Alerces

Entre lagos, montañas y bosques centenarios, el Parque Nacional Los Alerces ofrece numerosas alternativas para recorrer a pie. Una de ellas es el Sendero Cinco Saltos, una caminata de dificultad media que permite descubrir cascadas, miradores naturales y algunos de los paisajes más representativos de esta área protegida de Chubut.

Se trata de una propuesta ideal para quienes desean realizar una salida de pocas horas, disfrutando del contacto directo con la naturaleza sin afrontar largas distancias ni recorridos exigentes.

Cómo llegar al Sendero Cinco Saltos

El acceso se encuentra en el sector de Puerto Limonao, sobre la costa del Lago Futalaufquen. Se pueden dejar los vehículos en el estacionamiento ubicado a pocos metros del inicio de la senda.

El recorrido comparte sus primeros pasos con el camino que conduce hacia Lago Krügger. Luego de caminar cerca de 900 metros aparece una bifurcación. Hacia la derecha continúa la senda a Krügger, mientras que tomando el camino de la izquierda se accede al Sendero Cinco Saltos.

La señalización es clara y permite orientarse fácilmente durante toda la caminata.

Un recorrido corto con grandes paisajes

A medida que se avanza, el bosque andino patagónico envuelve el recorrido con una gran diversidad de especies vegetales, sonidos de arroyos y rincones que invitan a detenerse para observar el entorno.

Uno de los primeros puntos de interés es el Mirador del Lago, desde donde se obtienen vistas abiertas del paisaje cordillerano y de las aguas del Futalaufquen.

Más adelante, el sendero continúa ganando altura de manera gradual hasta llegar al Mirador Superior de Cinco Saltos, uno de los sectores más buscados por quienes realizan la caminata. Desde allí se aprecia una panorámica diferente del bosque y los cursos de agua que atraviesan esta zona del parque.

El trayecto permite disfrutar tanto de vistas amplias como de pequeños detalles del bosque, donde es posible observar hongos, líquenes, troncos centenarios y la riqueza natural característica de Los Alerces.

Distancia, duración y dificultad

La distancia hasta el punto final es de aproximadamente 1,5 kilómetros. El regreso se realiza por el mismo camino, completando una caminata que demanda alrededor de dos horas entre ida y vuelta.

La dificultad es media y se recomienda contar con una mínima experiencia en senderos. Aun así, muchas familias y visitantes sin experiencia avanzada suelen elegir este recorrido por su extensión moderada y la calidad de los paisajes que ofrece.

Recomendaciones para realizar la caminata

El Sendero Cinco Saltos está habilitado durante gran parte del año, aunque puede cerrarse temporalmente cuando existen alertas meteorológicas o condiciones que representen un riesgo.

Por ese motivo, se aconseja consultar el estado de los senderos antes de iniciar la actividad y respetar siempre la cartelería instalada en el lugar.

También se recomienda realizar la caminata durante el día, llevar agua, ropa adecuada para las condiciones climáticas y recorrer la senda acompañado.

Desde el Parque Nacional recuerdan además que no se debe abandonar el camino señalizado y que el sendero no está habilitado para bicicletas.

Quienes visiten el Parque Nacional Los Alerces y dispongan de unas pocas horas encontrarán en el Sendero Cinco Saltos una excelente oportunidad para conocer algunos de los paisajes más atractivos del área protegida. Una caminata accesible, rodeada de naturaleza y con miradores que permiten apreciar la belleza de uno de los parques nacionales más emblemáticos de Argentina.

O.P.