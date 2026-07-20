Guía práctica para visitar el Parque Nacional Lago Puelo durante la temporada de invierno

El Parque Nacional Lago Puelo compartió una serie de recomendaciones para quienes elijan visitar el área protegida durante estas vacaciones de invierno.

Debido a la presencia de lluvias propias de esta época del año, algunos sectores pueden presentar acumulación de agua, barro o dificultades para transitar, por lo que se sugiere informarse previamente sobre el estado de los senderos y espacios habilitados.

Recomendaciones para recorrer el Parque Nacional Lago Puelo en vacaciones de invierno

Desde el Parque indicaron que antes de emprender cualquier recorrido es importante consultar las condiciones de los senderos y las áreas de uso público.

El Centro de Informes funciona todos los días de 9 a 16 horas y es un punto de referencia para quienes necesiten conocer la situación actual de los caminos.

Además, se recomienda revisar el pronóstico del tiempo antes de la visita, llevar ropa de abrigo suficiente y utilizar calzado adecuado para caminar en terrenos que pueden encontrarse húmedos o con barro.

La planificación previa permite disfrutar de los distintos sectores del Parque Nacional Lago Puelo en vacaciones de invierno con mayor seguridad y aprovechar mejor la experiencia en contacto con la naturaleza.

Actividades para disfrutar durante la temporada invernal

Más allá de las caminatas y recorridos tradicionales, el Parque cuenta con distintas propuestas para conocer sus paisajes durante el invierno.

Entre las alternativas disponibles se encuentran los paseos lacustres de Náutica Puelo, salidas en kayak con Kayak Puelo, cabalgatas y propuestas de observación de aves.

Para quienes quieran realizar senderos o conocer los puntos habilitados, el Parque también recomienda consultar previamente los sitios disponibles para organizar el recorrido.

Servicios disponibles dentro del Parque

Durante la visita también es importante tener en cuenta los servicios disponibles. La proveeduría del camping Delta del Azul es actualmente el único punto de venta de alimentos dentro del Parque Nacional Lago Puelo.

El espacio funciona de 12:30 a 17:30 horas, por lo que se aconseja organizar la jornada considerando este horario o llevar provisiones para los recorridos más extensos.

El invierno transforma los paisajes del Parque Nacional Lago Puelo y ofrece una oportunidad diferente para recorrer sus senderos, bosques y costas. Con información previa, abrigo adecuado y una planificación acorde a las condiciones del momento, la visita puede convertirse en una experiencia para disfrutar plenamente de la naturaleza de la Comarca Andina.

O.P.