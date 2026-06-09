Camuzzi respalda el avance de las nuevas conexiones de gas en la zona

Jorge Geoffroy, gerente de U.N Andina de Camuzzi Gas del Sur, celebró la concreción de los trabajos en puesta a punto de motocompresores, necesarios para las nuevas obras en la ciudad de Esquel.



El representante explicó que “hace que se pueda dar factibilidad y conexión al nuevo usuario que lo están necesitando, sobre todo en la zona que es Cordillera” y en zonas puntuales: “la necesidad puntual en algunos lugares donde la gente no tiene posibilidad de acceso a la conexión”.



Geoffroy destacó el acompañamiento municipal: “el municipio tiene que hacer un gran esfuerzo, colaborar entre partes, allana muchísimo el camino para que estas familias puedan acceder al gas”.

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, firmó una carta de intención con la empresa Camuzzi Gas del Sur para avanzar en nuevas obras de ampliación de redes de gas en distintos sectores de la ciudad, una iniciativa que permitirá llevar el servicio a más de 100 familias.

El acuerdo es el resultado de varios meses de trabajo conjunto entre el municipio y la distribuidora, con el objetivo de concretar obras largamente esperadas por vecinos de sectores como Badén, Cañadón de Bórquez y el loteo Cipreses Sur III.



Respecto al cobro de las tarifas, especificó que es algo que este sujeto al ente: “no hay nada que se pueda anexar o poner o sacar sin que el ente lo apruebe, es algo que ya tiene una primera instancia, está avanzado, hay una aprobación, lo que se está viendo es la reglamentación de esto, cómo hacer entre las partes, porque acá no es sólo la distribuidora sino es el ente que regula”, por lo tanto: “próximamente van a tener noticias sobre eso, que ya se va a reglamentar”.



Los elementos utilizados: “son 3 artefactos, rondan los 5 millones de pesos, entre 3 y 5 dependiendo del artefacto, la cañería que hayan que instalar en la vivienda, ese es el monto más o menos en esta zona que rondaría la instalación, y eso sería lo que probablemente se dé para que el futuro usuario vecino pueda acceder a tener gas”, resultando en “cuotas bajas que creo que rondaban en 5 o 6 años de financiación, pero no es algo que define Camuzzi, aclaro, es más o menos lo que sale en promedio hoy y las conexiones de los distintos gasistas matriculados que hacen una obra básica”.



Los avances favorecidos por el clima: “La verdad que hemos tenido un tiempo favorable en cuanto al clima, lo bien tiene su parte positiva que no ha hecho tanto frío, estamos ya entrado en junio y el clima nos está acompañando a que no haga tanto frío y que podamos llevar estas obras adelante lo antes posible, pero no ha habido grandes picos de consumo”.



El inminente fin de las obras en Barrio Los Cóndores: “no le falta mucho, hay unas cuestiones técnicas en el medio, nosotros vamos acompañando e inspeccionando la obra, está cerca de un 70% de la obra hecha”.



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