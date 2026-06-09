Postales que quedarán en el recuerdo para siempre

En menos de un mes Carossi Básquet cumplirá 10 años de vida. Un proyecto netamente inclusivo, usando el básquet como instrumento para la enseñanza de valores entre lo que podemos nombrar compañerismo, amistad, respeto por la pelota, por los árbitros (llamados monitores) y por los ocasionales rivales quienes, con el tiempo, podrán ser amigos primero y compinches, después.

Y a pesar de lo difícil que es juntar el mango y organizar actividades para los peques, la Comisión de Padres de la Asociación Civil Carossi Básquet se puso al hombro es esto de diseñar un encuentro que sin dudas quedará en el recuerdo de todos quienes participaron.

Se llevó a cabo este domingo un masivo encuentro de mini básquet y básquet formativo, cuyos encuentros se llevaron a cabo tanto en el SUM de la Escuela 7722 como en el Colegio Salesiano donde además de los locales, participaron la Escuela de Básquet Municipal de Cholila, a cargo de Gustavo Aránega; la Escuela Municipal Costa Básquet con Marcos y Mónica Quilodrán como así también el Club Deportivo Pumas de Futaleufú quienes un total de 22 pequeños (y pequeñas) jugadores cruzaron la frontera con sus familias para pasar un momento increíble.

A pesar de la espesa niebla que azotó (y aún lo sigue haciendo) a Esquel debemos señalar que las delegaciones visitantes llegaron a la zona sin ningún tipo de problemas y que primó la sana competencia y, sobre todo, el divertirse.

Es momento de compartir imágenes de lo que fue este gran encuentro que ojalá se repita, no solo en Esquel, sino también en Gobernador Costa, Cholila y, porque no, en la pintoresca localidad de Futaleufú.