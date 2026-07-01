El invierno pisa fuerte en el comienzo de la segunda mitad del año

Después de un martes que dejó lluvia, algo de agua nieve y hasta algunos copos aislados durante la tarde, el invierno decidió mostrar otra de sus caras en la Comarca Andina: la del frío seco, el cielo limpio y las heladas que se sienten desde antes del amanecer.

El primer día de julio y el inicio de la segunda mitad del año llegan con una de las mañanas más frías de este invierno, con temperaturas que durante la madrugada se movieron entre los -8° y -6° en gran parte de la Comarca y condiciones favorables para heladas generalizadas.

En algunos sectores incluso aparecieron escenas típicas de estas jornadas: parabrisas cubiertos de hielo, mangueras endurecidas y cañerías congeladas.

Un miércoles que seguirá siendo frío incluso con sol

A diferencia del martes, las nubes prácticamente desaparecerán y el cielo permanecerá despejado durante casi toda la jornada.

Sin embargo, el sol tendrá dificultades para modificar demasiado el ambiente. Las temperaturas apenas lograrán acercarse a los 0° durante las horas centrales del día y volverán rápidamente a terreno negativo hacia el atardecer.

Será uno de esos días en los que el sol invita a salir un rato, pero el aire recuerda rápidamente que el invierno recién empieza.

Cómo sigue la semana

Al tratarse de un miércoles, este comienzo de julio también empieza a marcar el tono de lo que viene para la semana: mañanas muy frías, tardes cortas y una fuerte amplitud térmica entre las horas de mayor insolación y el regreso de la noche.

El viento se mantendrá débil durante gran parte del día, aunque durante la tarde podrían aparecer algunas ráfagas aisladas desde el este, sin mayores consecuencias para la vida cotidiana.

Mientras tanto, las chimeneas seguirán trabajando desde temprano y el mate continuará siendo una de las herramientas más efectivas para atravesar el invierno cordillerano.

O.P.