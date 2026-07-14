Llegaron las luces LED para el Estadio “el Jardín”

Con la llegada de 90 nuevos equipos de iluminación, el Estadio "El Jardín" y el gimnasio de la Avenida San Martín renuevan su infraestructura. El esfuerzo conjunto con el Gobierno Provincial y el valioso respaldo solidario de colaboradores con maquinaria vial hacen realidad un anhelo de décadas.

El Club Social y Deportivo Coronel Fontana de Trevelin está escribiendo una de las páginas más gloriosas de su historia institucional. El esperado proyecto para dotar de iluminación artificial al Estadio "El Jardín" ha comenzado a materializarse de forma definitiva tras el arribo de 60 modernos equipos de iluminación LED, los cuales serán distribuidos de manera estratégica en las seis torres del recinto deportivo.

Esta ambiciosa transformación, sumamente anhelada por la comunidad cordillerana, no solo jerarquizará el espacio de competencia, sino que revolucionará la dinámica diaria del club. La posibilidad de extender las jornadas deportivas hasta horarios nocturnos permitirá ampliar sustancialmente los turnos de entrenamiento para las categorías formativas y de primera división, así como albergar encuentros oficiales en horarios que antes resultaban imposibles por la falta de luz natural.

La concreción de esta megaobra es fruto de una activa gestión y del acompañamiento constante del Gobierno de la Provincia del Chubut, a través de Chubut Deportes, organismo presidido por Milton Reyes. De igual manera, desde la Comisión Directiva destacaron el fundamental asesoramiento técnico y la colaboración de Pablo Durán, en representación de Almak Materiales Eléctricos y la firma BAEL, encargados de coordinar los aspectos técnicos de la instalación.

NUEVAS LUCES PARA EL GIMNASIO

El salto de calidad en infraestructura no se limita únicamente al campo de juego exterior. En paralelo, la institución concretó la adquisición de otros 30 equipos LED destinados a renovar íntegramente el sistema de iluminación del gimnasio cubierto del club, ubicado sobre la tradicional avenida San Martín. Este espacio neurálgico, que alberga múltiples disciplinas bajo techo y actividades sociales diarias, requería de una mejora urgente en sus condiciones de visibilidad y seguridad para los deportistas y socios.

Es precisamente en esta etapa de la obra de renovación donde el espíritu de pertenencia, la gestión y la solidaridad comunitaria cobraron un protagonismo estelar. Para poder llevar a cabo la remoción de las antiguas luminarias y la posterior colocación de la nueva tecnología, el club requería de maquinaria de elevación de gran altura.

Ante este desafío técnico, las gestiones realizadas por el Sr. Lalo Pérez resultaron clave, logrando conseguir el elevador de la Dirección de Obras Públicas de la Provincia. A esta valiosa gestión se sumó un gesto de enorme compañerismo por parte de John Evans, de la firma 24 Hache, quien de manera completamente desinteresada asumió la tarea de trasladar el pesado elevador desde Esquel hasta las instalaciones del club en Trevelin. Esta crucial colaboración se realizó incluso durante un día feriado, garantizando que los trabajos de montaje pudieran iniciar puntualmente y sin demoras.

"Cuando el compromiso y la solidaridad se unen, las obras avanzan y los clubes siguen creciendo", expresaron emocionados desde la comisión directiva del Club Fontana, agradeciendo profundamente el aporte de ambos colaboradores. Con el inicio de esta primera etapa de montaje, Trevelin se prepara para celebrar una verdadera revolución lumínica que ratifica que en los clubes de barrio, los grandes logros siempre se construyen en equipo.