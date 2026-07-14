Abrieron las inscripciones para la Carrera 4 Refugios 2027

La Carrera Merrell 4 Refugios 2027 ya tiene sus inscripciones abiertas y comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición de una de las competencias de trail running más reconocidas de la Patagonia. El evento se desarrollará del 26 al 28 de febrero en San Carlos de Bariloche y reunirá nuevamente a corredores de distintos puntos del país y del mundo.

Organizada por el Club Andino Bariloche, la carrera propone atravesar senderos de montaña, filos y refugios dentro de los paisajes del Parque Nacional Nahuel Huapi, con distintas modalidades adaptadas a diferentes niveles de experiencia.

Las inscripciones se encuentran disponibles desde el 3 de julio a través del sitio oficial de la competencia.

Nuevas propuestas para la edición 2027

Una de las novedades de la Carrera Merrell 4 Refugios 2027 estará en la modalidad 1Refugio, que estrenará un nuevo recorrido por el Filo de las Cabras y el Refugio López.

El circuito está pensado como una alternativa para quienes buscan acercarse al trail de montaña con un desafío exigente, pero con un formato más accesible. El recorrido permitirá disfrutar de algunos de los sectores más representativos del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Además, para las modalidades 3Refugios y 4Refugios Non Stop, la organización anunció un cambio en el proceso de inscripción: ya no será obligatorio presentar el formulario deportivo (CV) para participar.

Desde la organización señalaron que la modificación busca acompañar la evolución de los corredores, aunque remarcaron que la preparación física, el conocimiento del terreno y la responsabilidad personal continúan siendo aspectos fundamentales para afrontar una competencia de alta exigencia.

Una carrera con presencia internacional

La edición 2026 formó parte del circuito Merrell Skyrunner World Series, lo que permitió la llegada de atletas internacionales y posicionó a la competencia dentro del calendario mundial de skyrunning.

Entre los participantes estuvieron Kalie Mc Crystal, de Canadá, ganadora de la modalidad 4Refugios Non Stop 2026, y José Manuel Quispe, de Perú, vencedor de la misma categoría masculina.

Mc Crystal describió la experiencia como una carrera con senderos técnicos, ascensos y descensos exigentes, mientras que Quispe resaltó el desafío físico de recorrer las montañas de 4Refugios.

La organización trabaja para que la competencia vuelva a integrar este circuito internacional durante 2027.

El compromiso ambiental también forma parte de la carrera

Más allá del desafío deportivo, la Carrera Merrell 4 Refugios 2027 mantendrá una iniciativa vinculada al cuidado del entorno natural.

Por cada inscripción, $6.000 serán destinados a la ONG Circuito Verde para acompañar el programa Plantando Patagonia, orientado a la restauración y conservación de bosques nativos.

O.P.