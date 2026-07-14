Un relleno sanitario argentino fue señalado como el mayor emisor de metano del mundo

Las emisiones de metano por residuos se transformaron en uno de los focos de atención dentro de la lucha contra el cambio climático luego de que un relevamiento internacional identificara a un complejo ambiental argentino como el principal punto de emisión registrado a nivel mundial durante 2025.

El estudio fue elaborado por el proyecto STOP Methane, impulsado por el Instituto Emmett de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), y utilizó imágenes satelitales junto con datos de monitoreo de Carbon Mapper para detectar grandes concentraciones de este gas.

El sitio señalado fue el Complejo Ambiental Norte III de la CEAMSE, ubicado en Campo de Mayo, Buenos Aires, un predio que recibe residuos provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y de más de 40 municipios del conurbano bonaerense.

Por qué los residuos generan metano

Aunque suele asociarse la contaminación climática principalmente con el transporte o la actividad industrial, los residuos también tienen un papel importante en la generación de gases de efecto invernadero.

Cuando materiales orgánicos como restos de comida, poda, papel y cartón quedan enterrados en rellenos sanitarios, comienzan a descomponerse sin presencia de oxígeno. Ese proceso produce biogas, cuyo principal componente es el metano.

Este gas permanece menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono, pero tiene una capacidad mucho mayor para retener calor durante los primeros años después de su liberación.

Según organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, reducir las emisiones de metano representa una de las formas más rápidas de disminuir el impacto del calentamiento global en el corto plazo.

El caso del complejo argentino que apareció en el ranking mundial

El informe de UCLA identificó los puntos con mayores emisiones de metano en rellenos sanitarios del planeta. En ese análisis, el Complejo Ambiental Norte III apareció en el primer lugar.

El predio recibe cientos de miles de toneladas de residuos por mes, una magnitud que explica la cantidad de gases generados durante el proceso de descomposición.

Desde CEAMSE informaron que el complejo cuenta con sistemas de captación y tratamiento de biogás. Parte de ese gas es utilizado para producir electricidad, aunque especialistas señalan que ningún sistema logra recuperar la totalidad del metano que se genera.

El relevamiento también advierte que las mediciones satelitales representan registros puntuales y no una medición permanente de toda la actividad del relleno. Sin embargo, los datos obtenidos permiten identificar grandes focos de emisión que requieren seguimiento.

Un problema que atraviesa a América Latina

El impacto de los residuos sobre el clima no se limita a Argentina. El mismo monitoreo detectó importantes emisiones en otros países latinoamericanos, entre ellos Chile y Brasil.

Según datos del Banco Mundial, América Latina genera cientos de millones de toneladas de residuos sólidos urbanos cada año. Una parte importante termina en sitios donde los materiales orgánicos continúan liberando metano durante décadas.

A esto se suma la existencia de basurales a cielo abierto, que presentan mayores dificultades de control y tratamiento ambiental.

Reducir residuos, una de las herramientas disponibles

Los especialistas señalan que existen alternativas para disminuir las emisiones de metano por residuos, entre ellas la separación de materiales orgánicos, el compostaje, la producción de biogás y la mejora de los sistemas de captura en rellenos sanitarios.

Cada cantidad de residuos orgánicos que deja de llegar a un sitio de disposición final reduce la posibilidad de que termine transformándose en metano.

El informe vuelve a poner sobre la mesa una cuestión cotidiana: aquello que descartamos y dejamos fuera de nuestra vista continúa teniendo efectos ambientales durante mucho tiempo. La forma en que se gestionan los residuos será parte de los desafíos centrales frente al cambio climático.

Este artículo fue elaborado a partir de información publicada originalmente por La Bioguía, incorporando una nueva redacción, enfoque periodístico y adaptación para lectores de Red43.

O.P.