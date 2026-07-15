La Legislatura de Chubut declaró de interés legislativo a la película esquelense "Paranorías"

La película "Paranorías - Los archivos perdidos del Dr. Romanoski", realizada íntegramente en Esquel, fue declarada de interés legislativo por la Legislatura del Chubut, un reconocimiento que pone en valor el trabajo del cine independiente producido en la provincia.

La resolución destaca el aporte cultural de la obra dirigida por Matías Carelli y producida por Proyecto Q, una iniciativa que reunió a actores, técnicos y realizadores de la región para concretar un largometraje con identidad patagónica.

Estrenada en 2025, "Paranorías - Los archivos perdidos del Dr. Romanoski" es una comedia de misterio con elementos paranormales narrada bajo el formato de falso documental. La historia reconstruye la vida del enigmático psiquiatra Dr. Romanoski a través de entrevistas, documentos y material de archivo, combinando humor, suspenso e investigación.

El filme es protagonizado por Javier Sança y Fabián Terrone, y fue filmado íntegramente en Esquel y sus alrededores, con locaciones como la laguna La Zeta y el camino a Gualjaina. La producción demandó cerca de tres años de trabajo y contó con el acompañamiento de comerciantes locales, que colaboraron para hacer posible el proyecto.

Este reconocimiento se suma al recorrido que la película viene realizando fuera de la provincia. Meses atrás fue seleccionada para participar del Follow Your Heart International Film Festival, en Estados Unidos, un logro que permitió proyectar el trabajo realizado en Esquel hacia el circuito internacional del cine independiente.

La declaración de interés legislativo representa un nuevo respaldo institucional para una producción nacida desde la autogestión, que logró trascender las fronteras de la Patagonia y convertirse en una muestra del potencial audiovisual que existe en Chubut.

MA