La semana sigue con lluvia, viento y posibles nevadas

La semana continúa con un patrón bien invernal en la Comarca Andina. Después de dos días donde la lluvia fue protagonista, este miércoles volverá a estar marcado por un cielo cubierto, ambiente frío y la posibilidad de nuevas precipitaciones, incluso con nieve en sectores altos.

La jornada comenzará con temperaturas cercanas a los 4°C y probabilidad de lluvias y nevadas. Durante las primeras horas el viento será moderado, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto y el ambiente húmedo acompañará el arranque del día.

Con el correr de las horas la temperatura tendrá una recuperación muy acotada y alcanzaría unos 8°C durante la tarde, según la evolución horaria. Sin embargo, esa suba no cambiará demasiado la sensación térmica, ya que el viento del noroeste aumentará de manera marcada.

Entre la tarde y el atardecer se espera el tramo más ventoso de la jornada. Las ráfagas podrían rondar entre 51 y 59 km/h, una condición que volverá a sentirse sobre todo en sectores abiertos, rutas y zonas rurales de la Comarca.

Las precipitaciones seguirán apareciendo de manera intermitente durante el día. En las localidades más bajas predominará la lluvia, mientras que en la cordillera y sectores elevados volverán a darse condiciones favorables para nevadas.

El miércoles también tendrá otro ingrediente especial para muchas personas: desde las 16, la Selección Argentina enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. Más de uno estará pendiente del cielo para organizar la tarde y llegar a tiempo frente a la pantalla.

Así, la semana sigue mostrando un invierno persistente en la Comarca Andina, con jornadas que obligan a mirar el pronóstico antes de salir, llevar abrigo y estar atentos a los cambios que pueden aparecer en cuestión de horas.

O.P.