Efecto mundial: Lionel, Julián, Enzo y hasta Erling, los nombre que se elijen para los recién nacidos

La fiebre mundialista atraviesa todos los aspectos de la vida cotidiana y la elección de la identidad de los nuevos barilochenses no es la excepción. En las últimas semanas, el Registro Civil de nuestra ciudad, comenzó a registrar una marcada tendencia donde los nombres de integrantes de la Selección, e incluso de figuras internacionales, ganan terreno en las actas de nacimiento.

Jorge Huircapan, delegado del Registro Civil de Bariloche, confirmó que el impacto es real y medible: “A los nombres de Lionel o Julián, por Messi y Álvarez, debemos sumar el de Enzo. Ayer justamente, firmando algunas actas de nacimiento, encontramos dos con nombres mundialistas, y uno de ellos es Erling, por Haaland”, detalló el funcionario.

Para Huircapan, este fenómeno no se detendrá en el corto plazo y anticipa que durante el próximo mes continuarán apareciendo los nombres de las figuras de la Copa del Mundo. Entre risas, dejó una sugerencia para las familias: “Donde deben pensar un poco más, es al momento de ponerle el nombre a sus nenas”.

El fervor por la Scaloneta no solo queda plasmado en los documentos de los recién nacidos, sino también en el día a día de las oficinas públicas. Según relató el delegado, es muy común ver a los vecinos acercarse a realizar trámites luciendo las camisetas o los buzos de la Selección, siempre pendientes del minuto a minuto del torneo.

Al ser consultado sobre el sentimiento generalizado y la histórica rivalidad deportiva con Inglaterra, Huircapan fue categórico: “Todos sentimos que, más allá del fútbol, se juegan otras cosas y lo que representan esos partidos es muy fuerte para los argentinos”.

El Registro Civil actual es mucho más flexible que en décadas pasadas. Hoy en día, los padres cuentan con una gran libertad para proponer nombres poco convencionales sin necesidad de atravesar laberintos burocráticos.

“Eligen el nombre que desean que lleven sus hijos, siempre respetando que no sean ridículos ni den lugar a la risa”, explicó el funcionario. “Antes la situación era distinta: se tenían que presentar notas de solicitud, antecedentes familiares o citar formalmente de dónde se había extraído el nombre propuesto”, recordó sobre los viejos requisitos.