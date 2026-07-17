El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, destacó el potencial de los deportistas de la provincia, anunció nuevas inversiones en infraestructura y aseguró que el deporte será una política de Estado.

El mandatario resaltó el esfuerzo de los atletas chubutenses y sostuvo que muchos alcanzan un alto nivel pese a las dificultades para entrenar. "Tenemos un arraigo muy importante con el deporte, porque más allá de implicancias climáticas o incluso falta de infraestructura, tenemos valores deportivos muy importantes. Tenemos corredores olímpicos. Entrenar con esas implicancias climáticas, sin tener la pista de atletismo que tienen las características que tienen las que van a correr en los distintos campeonatos, es doblemente meritorio", afirmó.

Torres también valoró el crecimiento de distintas disciplinas en toda la provincia y el impacto que tienen en la comunidad. En ese sentido, destacó el fenómeno del newcom y de los Caminantes del Fútbol, al señalar: "Lo importante es que cada vez hay más competencia y también hermanamiento de los distintos pueblos".

Además, recordó la decisión de sostener los Juegos Comunales pese a las dificultades económicas de los primeros años de gestión. "Hicimos lo imposible, logramos generar las partidas para sostener los Juegos Comunales y hoy no solo eso, sino que por ley ratificamos la importancia de esos juegos que tienen un objetivo mucho más profundo que lo recreativo o lo deportivo. Es integrar a la provincia", expresó.

El gobernador remarcó que esas políticas permitieron fortalecer el sentido de pertenencia de los jóvenes chubutenses. "Muchos chicos que no tenían la posibilidad de conocer el mar, por ejemplo, tuvimos situaciones muy emocionantes en Playa Unión, en Puerto Madryn y viceversa también, de venir a la Cordillera, de conocerse con chubutenses de otras localidades, de conocer la provincia", señaló.

En ese contexto, aseguró que el escenario económico actual permite avanzar con nuevas inversiones. "Hoy que la situación económica es distinta y pudimos desendeudarnos en más de 360 millones de dólares, pudimos conseguir financiamiento para infraestructura. Al deporte también queremos darle el protagonismo que se merece. Y Esquel también merece ese protagonismo", sostuvo.

Torres confirmó que las obras previstas no estarán destinadas únicamente al gimnasio municipal, sino también al fortalecimiento de los clubes locales. "Es tan importante que las obras no solamente sean para el gimnasio municipal, sino que sean para ustedes, para los clubes que detrás de los dirigentes que están en la trinchera y que sostienen los clubes a pulmón, y las familias de los chicos, hay muchísimo en contención social", afirmó.

En la misma línea, destacó el papel que cumplen las instituciones deportivas en la formación de niños y jóvenes. "Donde no está el Estado muchas veces están esos clubes y esos chicos que están haciendo deporte y se están formando como mejores personas, no están en la calle, están haciendo deporte y eso es importantísimo", remarcó.

Finalmente, adelantó que junto al intendente Matías Taccetta trabajan para concretar nuevas obras que posicionen a Esquel como sede de competencias nacionales e internacionales. "Acá está la provincia, el municipio y los clubes de Esquel para que los más chicos y los más grandes puedan tener ese lugar que se merecen", concluyó.

R.G