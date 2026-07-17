Torres: "Si hay alguien que no puede esperar es el jubilado y más con temas de salud"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que la Provincia presentó una propuesta al Gobierno nacional para garantizar la atención de los afiliados de PAMI ante los cortes prestacionales que afectan a los jubilados.

"PAMI, lamentablemente, está atravesando un momento muy complicado con cortes prestacionales", afirmó el mandatario, al tiempo que explicó que mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Salud de la Nación para avanzar en una solución.

Según detalló, la iniciativa contempla que la Provincia pueda asumir parte de la atención médica. "Le llevamos dos propuestas. Una es poder hacernos cargo del primer y segundo nivel de atención y evaluar también poder financiar el tercer nivel de atención con una gerenciadora provincial", indicó.

Torres explicó que el objetivo es garantizar la continuidad de las prestaciones mientras se resuelve la situación. "La idea nuestra es complementar con clínicas privadas también. Obviamente esto tiene un impacto económico que Nación tiene que afrontar, tiene que hacerse cargo", remarcó.

En ese sentido, señaló que la propuesta ya está en manos del Gobierno nacional y que espera una definición en los próximos días. "Estimamos que la semana que viene va a haber una respuesta. Tiene que ser rápida porque justamente si hay alguien que no puede esperar es jubilado y más con temas de salud tan sensible", expresó.

El gobernador también destacó que actualmente el sistema público provincial está absorbiendo gran parte de la demanda generada por los cortes en la atención de PAMI. "Hoy estamos atajando un montón de situaciones prestacionales desde el sistema público de salud, pero hay que encontrar una solución urgente y nosotros, más allá del reclamo, llevamos una propuesta concreta para poder brindarle las prestaciones que merecen los jubilados nacionales en la provincia", sostuvo.

Además, adelantó que la Provincia analiza implementar un mayor acompañamiento para los afiliados de PAMI en situación de vulnerabilidad. "Estamos evaluando con algunos municipios de la provincia tener un relevamiento bien hecho y a través de una tarjeta social poder darles una cobertura mayor para jubilados de PAMI que obviamente tienen una situación de más vulnerabilidad", explicó.

Por último, advirtió que los cortes de atención en el sector privado también repercuten en los hospitales públicos. "Cuando las clínicas privadas le cortan el servicio a PAMI, automáticamente se dispara la tasa de uso del sistema público", afirmó, y concluyó: "Yo estimo que la semana que viene vamos a tener novedades y obviamente lo vamos a compartir no solamente con los médicos y las clínicas, sino también con los propios jubilados".

R.G