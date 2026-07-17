Hidroeléctrica Futaleufú: "Hace a la soberanía energética de la provincia"

El gobernador Ignacio Torres se refirió a la Hidroeléctrica Futaleufú y su nueva licitación, hecho en el que su gestión tomó acciones dado el valor energético que implica.

"Somos la única provincia que lo judicializó", remarcó el gobernador: "sostenemos que la Constitución es clara, son recursos provinciales", eje que se discute en algunos casos: "lamentablemente hay casos que ya se han licitado donde se ratifica que el poder concedente es la Nación".

"El caso de Chubut es distinto", sostuvo Torres: "Futaleufú nace con una ley que tiene un fin específico con la industria electro intensiva, lo cual nos da un marco normativo para trabajar desde otro lugar, y obviamente si no llegamos a un acuerdo previo a la licitación, la justicia seguramente va a tener que oficiar de arbitraje".

La Justicia ya le dió competencia a la provincia en este camino: "es un punto a favor de la provincia del Chubut y nos entusiasma porque hace a la soberanía energética de la provincia".

"estamos hablando de una Hidroeléctrica que, más allá de lo que genera, simbólicamente poder recuperar ese activo estratégico para la provincia, sería histórico, y vamos a dar la pelea por todas las vías posibles".

La Hidroeléctrica Futaleufú alimenta a Aluar: "se ampara bajo un contrato que le garantiza determinada cantidad de la generación, un porcentaje para mantener la capacidad instalada, Aluar genera muchísimo trabajo, sería absurdo no sostener ese porcentaje, también es cierto que Aluar hizo muchas inversiones en parques eólicos que ahora tienen la capacidad de abastecer, una capacidad resuelta si se quiere", definió el gobernador.

El optimismo en el tema está sustentado en el trabajo realizado por la gestión: "es posible recuperar Futaleufú y sostener el contrato con Aluar sin ningún problema", indistintamente de quién finalmente obtenga la concesión: "sea la provincia o cualquier generador".

SL