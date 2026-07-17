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17 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

"Los clubes tienen un rol importantísimo de contención social"

Desde Esquel, el gobernador de la provincia sostuvo que el apoyo al deporte local es una dinámica de trabajo "que llegó para quedarse".
Por Redacción Red43

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El gobernador Ignacio Torres estuvo presente en la ciudad de Esquel destacando el crecimiento deportivo de la región en su gestión.

 

La decisión política de apoyar el deporte y e invertir en los juegos comunales: "muy contentos por el esfuerzo que implicó, apenas asumímos, obtener uno de los programas más lindos que tiene el deporte en esta provincia, que son los juegos comunales, que se ratificó por ley, y que el impacto social más allá del deportivo, se ve a lo largo y ancho de la provincia".

 

Chubut es destacada por sus deportistas y eso se contempla en el plan de gobierno: "Hoy con otra realidad, después de haber recibido una mejor calificación crediticia, de habernos desendeudado en más de 360 millones de dólares, y en el marco del Plan Galina, poner al deporte en un lugar protagónico".

 

Torres marcó el camino tomado en estas inversiones y logística para apoyar a los jóvenes: "Decidimos reeditar un programa que existía en Nación que se llamaba Clubes en Obra, para nuestros clubes en la provincia y la verdad que está teniendo un impacto muy importante y la idea es no solo fortalecer a los clubes sino también darle a los chicos la posibilidad de acceder a mejores prestaciones, en definitiva más allá de lo deportivo, formarse como mejores personas".

 

El gobernador destacó que ese camino de formación es algo a sostener en el tiempo: "Los clubes tienen un rol importantísimo de contención social", definió: "los chicos que están haciendo deportes, no están en la calle, tenemos casos muy lindos de chicos que incluso no conocía el mar por ejemplo, y pudieron conocer, intercambiando con Playa Unión o con Puerto Madryn".

 

"Ese orgullo que sienten de vestir los colores de la provincia", detalló, refiriéndose a la indumentaria identitaria: "es muy emocionante y se va a sostener en el tiempo'", concluyó el gobernador: "hay una dinámica de trabajo que llegó para quedarse".

 

SL

 

 

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