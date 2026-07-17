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Por Redacción Red43

Torres sobre el Parque Solar Fotovoltaico de Esquel: "Es el primero de muchos"

El gobernador destacó que la obra marca el inicio de una nueva etapa para la energía renovable en Chubut y aseguró que el próximo parque solar permitirá a Paso de Indios dejar atrás los motores a gasoil.
Por Redacción Red43

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El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, habló sobre la inauguración del nuevo parque solar fotovoltaico de Esquel y destacó el avance que representa para la matriz energética de la provincia. En ese marco, aseguró que la obra marca el inicio de una serie de proyectos que buscarán ampliar el uso de energías renovables.

 

"La verdad es una tecnología que hoy es muchísimo más económica que hace 5 años. Hace 5 años hablar de un parque solar en Chubut era impensado, porque los rindes son mucho más bajos que en el norte de nuestro país. Hoy es tan eficiente la tecnología y tan accesible que la verdad que abarata muchísimo el costo de la energía", expresó el mandatario.

 

Torres sostuvo que el parque inaugurado en Esquel será el primero de varios proyectos previstos para la provincia y confirmó que en los próximos días se avanzará con una nueva iniciativa en Paso de Indios.

 

"Hoy día este parque fotovoltaico es el primero de muchos que vamos a tener en la provincia y estamos a pocos días de adjudicar el primer parque fotovoltaico que va a darle sustentabilidad total a un pueblo, a Paso de Indios, que va a poder desenchufarse de esos motores arcaicos a gasoil que sale carísimo y que tantos trastornos genera de cortes de luz", afirmó.

 

Además, destacó el impacto económico que tendrá esa obra al asegurar que "ese parque fotovoltaico se amortiza con lo que gastamos en combustible, con esos motores, en solamente dos años y medio".

 

En ese sentido, agregó: "Esto quiere decir que con el ahorro de energía en dos años y medio se paga solo ese parque fotovoltaico de Paso de Indios".

 

Por último, el gobernador remarcó que el beneficio no será únicamente económico, sino también ambiental y en materia de calidad de vida para los vecinos. "El impacto ambiental es de calidad de vida, porque no es solamente el parque fotovoltaico, sino también las baterías que les garantiza también la continuidad de la conectividad. Hoy justamente el mayor problema es los cortes reiterados de luz justamente por las fallas de algunos motores", concluyó.

 

 

 

R.G

 

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