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17 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Gobierno Provincial otorgó aportes económicos a clubes y deportistas de la cordillera

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, destacó la entrega de fondos para infraestructura de clubes locales y la presencia de la delegación en la cordillera durante el acto con el Gobernador. 
Por Redacción Red43

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En el marco de la entrega de aportes y reconocimientos a deportistas e instituciones en Esquel, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, se refirió al trabajo territorial y al financiamiento destinado a la infraestructura de los clubes locales, destacando la articulación con el gobierno provincial y el municipio.

 

"Hace dos años y medio, tres, cuando arrancamos con este sueño de poner el deporte de Chubut en el lugar que se merece, recuerdo que hacíamos una reunión en el Club Andino, en el quincho, y decíamos que el objetivo era trabajar con la igualdad, que todos tengan posibilidades, achicar esa distancia de los 600 kilómetros", señaló Reyes al inicio de su discurso.

 

El funcionario remarcó la importancia de la descentralización del organismo provincial: "Nosotros decidimos poner en Esquel una delegación, Chubut Deportes no tiene delegación en la provincia, es la primera delegación que tiene, pero no solamente para Esquel, sino para toda la cordillera, y creo que eso permitió que se achique mucho la distancia". Asimismo, agregó que la medida facilitó el contacto con deportistas individuales e instituciones: "Muchas veces nos llenamos la boca hablando de nuestros deportistas, y a la hora de acción, a veces no le damos lo que se merece".

 

Con respecto a la situación social y el rol de las entidades deportivas, Reyes afirmó: "El desafío de generar buenas personas, son momentos complejos, desde el punto de vista psicológico, tenemos una problemática bastante importante a nivel país, y es necesario fortalecer los clubes, es una herramienta fundamental".

 

Por último, el titular de Chubut Deportes hizo hincapié en que el financiamiento ya se encuentra efectivo para la realización de los proyectos pautados. "Tuvimos la posibilidad en este caso ahora de acompañarlos con obras, con infraestructura, con recursos para eso, así que también dejó de ser una promesa, avanzamos, firmaron los convenios, y todos los clubes que están aquí ya cobraron la primera cuota, quiere decir que no es una promesa sino es un hecho real", concluyó.

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

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