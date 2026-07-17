Taccetta anunció aportes y nuevas obras para el deporte en Esquel

El intendente Matías Taccetta encabezó este viernes la presentación de un programa destinado a fortalecer a los clubes de Esquel, con aportes para mejorar su infraestructura y el acompañamiento del Municipio y del Gobierno del Chubut.

Durante su discurso, el jefe comunal recordó que el objetivo de convertir a Esquel en una referencia del turismo deportivo requiere inversiones tanto en infraestructura pública como en el crecimiento de las instituciones. En ese sentido, destacó que más de 3.500 chicos practican deporte en clubes y espacios municipales.

"Creemos que lo más importante es que crezcan ustedes como instituciones. Nosotros debemos aportar para que tengan un crecimiento efectivo y pueda crecer el deporte", expresó.

Taccetta explicó que este programa representa un primer paso para acompañar obras en los clubes y aseguró que el Municipio continuará colaborando con aquellas instituciones que necesiten apoyo para ampliar o mejorar sus instalaciones.

Además, confirmó que avanzará la construcción del segundo gimnasio municipal, una obra que calificó como un sueño pendiente desde hace una década y que será ejecutada con financiamiento conjunto entre el Municipio y la Provincia.

Otro de los anuncios destacados fue el impulso al proyecto para construir una pista de tartán en la ciudad. El intendente indicó que la obra será financiada entre ambas administraciones y que el próximo paso será la elaboración del proyecto ejecutivo para luego avanzar con el proceso de licitación.

"Esquel creció, el deporte creció y era necesaria esta infraestructura", concluyó Taccetta al agradecer el acompañamiento de las familias, los clubes y las autoridades provinciales presentes en el acto.

MA