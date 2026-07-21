Se viene un martes frío en Esquel: cómo estará el tiempo durante la jornada

El invierno seguirá haciéndose sentir en Esquel este martes 21 de julio. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con -6°C durante la mañana, mientras que la temperatura ascenderá hasta una máxima de 5°C por la tarde.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante la madrugada y luego permanecerá mayormente nublado el resto del día. No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones será nula durante la madrugada y la mañana, y apenas de entre 0 y 10% en la tarde y la noche.

En cuanto al viento, soplará entre 7 y 22 km/h, con predominio de los sectores este y noreste, sin ráfagas previstas.

Con temperaturas bajo cero en las primeras horas del día, se recomienda circular con precaución y abrigarse adecuadamente para enfrentar una nueva jornada de invierno en la ciudad.

R.G