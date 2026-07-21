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Por Redacción Red43

Se viene un martes frío en Esquel: cómo estará el tiempo durante la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas bajo cero por la mañana, cielo mayormente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.
Por Redacción Red43

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El invierno seguirá haciéndose sentir en Esquel este martes 21 de julio. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con -6°C durante la mañana, mientras que la temperatura ascenderá hasta una máxima de 5°C por la tarde.

 

El cielo se presentará parcialmente nublado durante la madrugada y luego permanecerá mayormente nublado el resto del día. No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones será nula durante la madrugada y la mañana, y apenas de entre 0 y 10% en la tarde y la noche.

 

En cuanto al viento, soplará entre 7 y 22 km/h, con predominio de los sectores este y noreste, sin ráfagas previstas.

 

Con temperaturas bajo cero en las primeras horas del día, se recomienda circular con precaución y abrigarse adecuadamente para enfrentar una nueva jornada de invierno en la ciudad.

 

 

 

R.G

 

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