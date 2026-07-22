La nieve volvió a teñir de blanco la Comarca Andina

La nieve volvió a hacerse presente en la Comarca Andina y este martes también alcanzó a El Bolsón, donde dejó postales completamente blancas en distintos sectores de la ciudad y sus alrededores.

El fenómeno se suma a las nevadas registradas en otras localidades de la cordillera y marca un esperado aporte para la temporada invernal, favoreciendo tanto el paisaje como la actividad turística de la región.

Además de su atractivo visual, la acumulación de nieve resulta fundamental para la recarga de las reservas hídricas que alimentan ríos, arroyos y campos durante los meses de deshielo.

Frente a las condiciones propias del temporal, se recomienda a quienes deban circular por rutas de la zona hacerlo con extrema precaución, respetando las indicaciones de los organismos de tránsito y verificando el estado de los caminos antes de emprender viaje.