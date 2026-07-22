Tras las heladas, se espera un miércoles con regreso de lluvias y nevadas

Después de dos mañanas marcadas por heladas intensas, el invierno vuelve a mostrar su otra cara. Este miércoles el frío continuará siendo protagonista, aunque hacia la tarde regresan las condiciones para precipitaciones.

La jornada comenzará con temperaturas cercanas a los -7°, manteniendo un ambiente muy frío desde las primeras horas. El viento seguirá siendo muy débil, por lo que nuevamente serán probables las heladas en distintos puntos de la Comarca, especialmente en zonas bajas y rurales.

Durante la mañana el cielo permanecerá mayormente cubierto, aunque todavía sin precipitaciones importantes. El escenario será muy distinto al de la tarde del martes, cuando algunas horas de sol permitieron disfrutar un pequeño respiro después de un amanecer extremadamente frío.

Con el avance del día, la temperatura alcanzará alrededor de 2° y comenzará a ingresar aire más húmedo. Entre la tarde y la noche aumentan las probabilidades de lluvias y nevadas, especialmente en los sectores más elevados, mientras que en áreas de menor altura podrían registrarse precipitaciones de distinta intensidad según la temperatura de cada lugar.

La noche se mantendrá fría, con valores cercanos a 1°, cielo cubierto y chances de nevadas aisladas. Si bien no se espera un evento de gran magnitud, será una jornada de transición que dejará atrás varios días de tiempo estable y heladas persistentes.

O.P.