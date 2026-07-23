Trevelin se prepara para el 3er Encuentro Binacional de Básquet Infantil

Los días 5 y 6 de septiembre, Trevelin recibirá la tercera edición del Encuentro Binacional de Básquet Infantil “Eduardo Bjerring”, certamen organizado por Carossi Básquet Asociación Civil con el apoyo de la Secretaría de Deportes de Trevelin. La propuesta reunirá a cerca de 250 niños y niñas de 9 a 12 años, pertenecientes a clubes y escuelas de la Patagonia argentina y de Chile. El torneo lleva el nombre de Eduardo “Pelado” Bjerring como homenaje a su labor y trayectoria en el deporte de la localidad.

La presentación de la competencia se realizó mediante una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes el intendente Héctor Ingram; el secretario de Deportes, Carlos Sainz; los organizadores de Carossi Básquet y Alan Bjerring, hijo del homenajeado.

El certamen estará destinado a las categorías Premini y Mini, con modalidad masculina, femenina o mixta. El cupo proyectado es de diez instituciones. Entre las delegaciones confirmadas figuran Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Deportivo Trelew, Los Pumas de Rawson, Cholila, Futaleufú de Chile, Pehuenes de Bariloche, Independiente de Esquel y Fontana de Trevelin, mientras se gestiona la llegada de otros equipos.

El valor de la inscripción se fijó en $40.000 por jugador. Los partidos se jugarán bajo el reglamento de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) a reloj corrido, con una duración de cuatro cuartos de siete minutos cada uno, sin minutos de interrupción. Las escuadras de Mini estarán conformadas por entre 10 y 12 jugadores, mientras que Pre-mini tendrá entre 9 y 12 integrantes.

El escenario central de la jornada será el Complejo Polideportivo Municipal de Trevelin, donde las competencias se llevarán a cabo en tres canchas en simultáneo. El programa contempla un desfile de delegaciones, shows musicales, entrega de presentes y la distinción especial al club que demuestre mayor compañerismo.

Además, se desarrollará una clínica de capacitación a cargo de Gabriel Cocha, ex capitán de la Selección Argentina. La fiscalización y el arbitraje contarán con la colaboración de estudiantes del Instituto de Formación Docente.

Durante la presentación del evento, Alan Bjerring destacó la importancia de la iniciativa. "Pensar que en cada pelota que rebote, en cada mesa de niños felices, va a estar mi papá viviendo ahí", afirmó Bjerring.

Por su parte, el intendente Héctor Ingram valoró el trabajo de la organización ante el escenario actual. "Lo que genera el deporte y la contención desde lo deportivo, pero también desde lo social, es muy bueno", sostuvo.

En tanto, el secretario de Deportes, Carlos Sainz, analizó el impacto local de la propuesta. "El encuentro trasciende lo estrictamente deportivo. La llegada de chicos, entrenadores y familias genera movimiento en alojamientos, gastronomía y otros servicios de la localidad", indicó el funcionario.

Por parte de la organización, Belén Calvo remarcó el respaldo de los comerciantes e infraestructura turística del municipio para dar respuesta a la demanda de los equipos participantes, los cuales avanzaron con reservas de hospedaje y alimentación en la zona.

EBW