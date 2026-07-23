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23 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Un intendente contó su lucha contra las adicciones y reveló que lleva más de 300 días sin consumir cocaína

Durante una charla de prevención, Matías Nebot habló sobre su pasado, reconoció haber consumido cocaína durante dos años y destacó el valor de buscar ayuda.
Por Redacción Red43

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El intendente de Saavedra una localidad Bonaerense, Matías Nebot, compartió públicamente su experiencia personal con las adicciones durante una jornada de prevención realizada en la localidad bonaerense de Pigüé, donde reveló que lleva más de 300 días sin consumir cocaína.

 

La declaración se dio en el marco del ciclo “Hablar es prevenir”, impulsado por la Municipalidad de Saavedra bajo el lema “Hablar rompe el silencio que alimenta las adicciones”, con la participación de referentes vinculados al abordaje de esta problemática.

 

Durante el encuentro, el jefe comunal decidió contar su propia historia y sorprendió a los presentes al hablar en primera persona sobre el proceso que atravesó. “Es difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar con lo que me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir”, expresó.

 

Nebot, de 37 años, relató que tuvo un período de consumo de cocaína durante dos años y explicó que la situación se agravó a comienzos de 2025, en un contexto que vinculó con momentos de fuerte presión personal y decisiones tomadas desde su rol al frente del municipio.

 

El intendente sostuvo que la recuperación implica un trabajo cotidiano y remarcó que el abordaje de las adicciones debe mirar más allá del consumo de una sustancia determinada.

 

“La lucha contra la adicción se tiene que dar todos los días, aunque un día a la vez. La causa nunca es la sustancia; la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia”, afirmó durante la jornada.

 

El testimonio fue registrado en videos que luego comenzaron a difundirse y generó repercusión por tratarse de un funcionario público que decidió exponer una experiencia personal con el objetivo de promover la prevención y el diálogo sobre las adicciones.

Línea 141: atención, información, acompañamiento

 

  • Si el aislamiento te genera dudas sobre situaciones de consumo o necesitás contención inmediata.
  • Contar con un profesional que te escuche es muy importante.
  • La línea 141 atiende todos los días las 24 horas en todo el país.
  • Podes llamar por vos, por un familiar o por un conocido.
  • Te van a escuchar y a dar pautas de contención familiar, manejo de situaciones de encierro o de consumo.
  • También podés solicitar un seguimiento remoto diario con un profesional.

 

MA

 

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