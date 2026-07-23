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23 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Desmintieron una versión falsa sobre una supuesta investigación del FBI contra Tapia y Toviggino

La citación difundida en medios no estaba dirigida a Claudio Tapia ni Pablo Toviggino, sino al empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene una disputa judicial con la Asociación del Fútbol Argentino.
Por Redacción Red43

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a desmentir este miércoles una serie de versiones que señalaban que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino habían sido retenidos en Estados Unidos por agentes del FBI y citados a declarar en una causa judicial.

 

La información comenzó a circular a partir de la difusión de un documento judicial presentado de manera parcial, que generó versiones sobre una supuesta investigación contra los principales dirigentes del fútbol argentino. Sin embargo, desde la AFA aclararon que el escrito no establecía ninguna medida contra Tapia ni Toviggino.

 

“Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”, expresó la entidad mediante un comunicado.

 

Según se conoció posteriormente, la citación judicial correspondía al empresario Guillermo Tofoni, quien fue convocado en calidad de testigo para aportar documentación y comunicaciones relacionadas con el conflicto comercial que mantiene con la AFA.

 

La disputa está vinculada a contratos por derechos comerciales y representación de partidos amistosos de la Selección Argentina. Tras la ruptura del acuerdo entre Tofoni y la Asociación, el empresario inició acciones judiciales en Estados Unidos.

 

El documento difundido había ocultado datos centrales de la convocatoria, como el nombre de la persona citada y el motivo de la declaración, lo que derivó en interpretaciones erróneas sobre una supuesta causa contra los dirigentes de la AFA.

 

El conflicto judicial se desarrolla en distintos estados norteamericanos y ocurre en un contexto de tensión por el modelo de administración de los clubes argentinos, con el debate abierto alrededor de la implementación de las sociedades anónimas deportivas.

 

MA

 

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