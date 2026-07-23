Después de la nieve, ¿qué sigue?

La imagen de este miércoles quedará en la memoria de muchas personas: volvió a nevar en los pueblos de la Comarca Andina y el paisaje recuperó ese blanco tan esperado del invierno. Sin embargo, el tiempo no se estabiliza y este jueves llega con un nuevo cambio de escenario.

El día arranca con temperaturas cercanas a -1°, condiciones favorables para nuevas nevadas y un ambiente bien invernal. Durante la mañana todavía pueden registrarse precipitaciones en forma de nieve, especialmente en sectores más elevados y también de manera intermitente en zonas pobladas.

Con el avance de las horas, la temperatura irá subiendo lentamente hasta ubicarse alrededor de 3° a 4°, un detalle que favorecerá que la nieve comience a mezclarse con lluvia en muchos sectores de menor altura.

Otro protagonista será el viento. Desde el mediodía comenzará a intensificarse desde el noroeste, con velocidades que rondarán entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, especialmente durante la tarde. Esa combinación hará que la sensación térmica continúe siendo baja pese al leve ascenso de la temperatura.

La nubosidad seguirá siendo abundante prácticamente durante toda la jornada y las precipitaciones mantendrán una probabilidad alta tanto por la tarde como durante la noche.

Además, existe una alerta amarilla por nevadas para la tarde. Según lo indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan acumulaciones importantes, especialmente en sectores cordilleranos, donde podrían registrarse entre 20 y 50 centímetros de nieve, mientras que en zonas bajas se estiman acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, con valores que podrían superarse de manera puntual.

Quienes tengan previsto circular por rutas de montaña o trasladarse hacia zonas altas deberán mantenerse atentos al estado de los caminos, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente a medida que avance la jornada.

Después de la postal que dejó la nieve este miércoles, el invierno demuestra que todavía tiene varios capítulos por escribir en la Comarca Andina.

O.P.