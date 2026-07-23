"Va a ser un antes y un después en la calidad de vida para toda la Comarca"

Después de más de dos décadas de diferencias judiciales y políticas, los gobiernos de Río Negro y Chubut alcanzaron un acuerdo para avanzar con una de las obras energéticas más esperadas de la Comarca Andina. La iniciativa contempla una inversión superior a los 17 mil millones de pesos y busca mejorar el abastecimiento eléctrico en las localidades cordilleranas, una demanda histórica marcada por los frecuentes cortes de servicio.

En la previa de la firma del convenio, los gobernadores Ignacio Torres y Alberto Weretilneck, coincidieron en señalar que el entendimiento no solo pone fin a un litigio de más de 25 años, sino que también abre la puerta a una infraestructura capaz de cambiar el funcionamiento del sistema eléctrico entre ambas provincias.

El fin de un conflicto que llegó a la Corte Suprema

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, calificó el entendimiento como un "acuerdo histórico" y recordó que el conflicto se originó hace aproximadamente un cuarto de siglo. "Se resuelve de la mejor manera. No solamente resolvemos el litigio, sino que lo hacemos con una obra que va a ser un cambio radical para la infraestructura eléctrica de toda la Comarca", afirmó.

El mandatario chubutense recordó que durante años Lago Puelo fue asociado a los constantes problemas de suministro eléctrico y sostuvo que las inversiones realizadas en los últimos años empiezan a conformar una red mucho más sólida. "Esta obra va a cerrar un círculo de infraestructura eléctrica que le va a permitir a la Comarca terminar con esos padecimientos productivos, turísticos y residenciales", aseguró.

Por su parte, Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, explicó que la disputa nació a partir de compromisos incumplidos durante la construcción del primer gasoducto y terminó judicializada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Lo más importante es resolver los problemas entre nosotros y no que los resuelvan desde afuera", expresó el gobernador rionegrino, quien remarcó que el acuerdo refleja una decisión compartida de ambas provincias.

Cómo será la obra

El proyecto contempla la interconexión eléctrica entre Río Negro y Chubut mediante una nueva infraestructura que permitirá aumentar la capacidad del sistema y mejorar su confiabilidad.

Según detalló Weretilneck, la obra será subterránea, una característica que busca reducir los inconvenientes provocados por tormentas de nieve, caída de árboles e incendios forestales.

Además, el nuevo tendido contará con dos cables de alimentación en lugar del único existente en la actualidad. "Nos va a dar seguridad energética durante todos los días del año y duplicamos la cantidad de energía disponible en todas las localidades", explicó.

El gobernador también recordó que Río Negro ya ejecutó obras como la modernización de la estación transformadora de El Bolsón y el tramo hasta Las Golondrinas, mientras que Chubut realizó inversiones en la estación transformadora de El Coihue. Con este nuevo enlace, ambas intervenciones quedarán integradas en un mismo sistema.

Otro de los beneficios señalados fue la posibilidad de reducir el uso de generación eléctrica mediante grupos electrógenos alimentados con gasoil, una alternativa más costosa y con mayor impacto ambiental.

Cuándo comenzarán los trabajos

De acuerdo con lo informado por Torres, el inicio de la obra está previsto para dentro de unos 15 días y el plazo estimado de ejecución será de entre ocho y diez meses.

El mandatario agregó que el nuevo tendido deberá complementarse con otras intervenciones sobre las redes de distribución, como el mantenimiento de líneas de baja tensión y el reemplazo de transformadores, para que las mejoras lleguen de manera efectiva a los usuarios.

Si los plazos se cumplen, ambas provincias esperan que la infraestructura marque un antes y un después para el abastecimiento eléctrico de la Comarca Andina, una zona que durante años convivió con interrupciones del servicio que afectaron tanto a vecinos como a la actividad turística y productiva.

O.P.