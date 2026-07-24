¿Vuelve a nevar? Así empieza el fin de semana

La segunda mitad de la semana mantiene el pulso del invierno en la Comarca Andina. Después de una jornada marcada por la lluvia, este viernes vuelve a instalarse un escenario favorable para nuevas nevadas, especialmente desde la mañana y durante la tarde.

La jornada comenzará con temperaturas cercanas a 1°, en un ambiente frío y húmedo. A lo largo del día la máxima apenas rondará los 3°, por lo que la sensación térmica seguirá siendo baja.

Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán elevadas durante buena parte del viernes y, con estas temperaturas, volverán a aparecer las nevadas en distintas zonas. En mayor altura la acumulación puede ser importante, mientras que en los pueblos las condiciones podrían alternar entre nieve, agua-nieve y algunos momentos de lluvia, dependiendo de la intensidad de las precipitaciones.

El viento del oeste será moderado durante gran parte de la jornada, con velocidades que rondarán entre 23 y 31 km/h, aunque por la tarde podrían registrarse ráfagas cercanas a 50 km/h, haciendo que el ambiente se sienta todavía más frío.

La nieve también acompañará el comienzo del sábado

El panorama no cambia demasiado al iniciar el fin de semana.

Durante la madrugada y la mañana del sábado continuarán las nevadas, con temperaturas que oscilarán entre -2° y -1°. Recién hacia la tarde el ingreso de aire algo menos frío permitirá un ascenso hasta unos 5°, favoreciendo una mezcla entre lluvia y nieve antes de una modificación parcial hacia la noche.

En este sentido, se encuentra vigente una alerta amarilla por nevadas para la tarde y noche del viernes y las primeras horas del sábado. Se esperan acumulaciones importantes, especialmente en sectores cordilleranos, aunque también podrían registrarse varios centímetros en zonas bajas.

El domingo volverá a cambiar

El domingo comenzará con un amanecer muy frío, con temperaturas cercanas a -4° y probables heladas en sectores donde el cielo permanezca más despejado.

Sin embargo, durante la tarde volverá a aumentar la nubosidad y regresarán las precipitaciones, con posibilidad de lluvia y nieve acompañadas por viento más intenso, con ráfagas que podrían acercarse a 70 km/h.

En definitiva, el paisaje blanco que dejó la nevada del miércoles todavía tiene continuidad. El invierno sigue firme en la Comarca Andina y el cierre de la semana mantendrá condiciones para nuevas precipitaciones, por lo que será importante seguir la evolución del tiempo antes de emprender viajes o actividades al aire libre.

O.P.