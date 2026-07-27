Invitan a un encuentro sobre violencia de género abierto a la comunidad

El Encuentro sobre Violencia de Género en Epuyén se realizará el viernes 14 de agosto desde las 14 en el SUM del Pedregoso, con participación de distintas instituciones vinculadas a la prevención y el acompañamiento ante situaciones de violencia.

La propuesta busca generar un espacio de diálogo e intercambio para abordar la problemática desde diferentes miradas y fortalecer el trabajo articulado entre las áreas que intervienen en estas situaciones.

Quiénes participarán

La jornada es organizada por la Municipalidad de Epuyén, a través del Área de la Mujer, Género y Diversidades, coordinada por Patricia Ramírez, junto al área de Acción Social, a cargo de Celina Contreras.

También participarán integrantes de la Comisaría de la Mujer, trabajadoras comunitarias del Hospital Rural de Epuyén, representantes del Servicio de Protección de Derechos (SPD) y la licenciada Verónica Valiente.

La actividad será el viernes 14 de agosto a las 14, en el SUM del Pedregoso.

O.P.