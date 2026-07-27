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27 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Invitan a un encuentro sobre violencia de género abierto a la comunidad

La jornada se realizará el viernes 14 de agosto en Epuyén y reunirá a representantes de distintas instituciones para abordar la prevención, el acompañamiento y las herramientas disponibles.
Por Redacción Red43

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El Encuentro sobre Violencia de Género en Epuyén se realizará el viernes 14 de agosto desde las 14 en el SUM del Pedregoso, con participación de distintas instituciones vinculadas a la prevención y el acompañamiento ante situaciones de violencia.

 

La propuesta busca generar un espacio de diálogo e intercambio para abordar la problemática desde diferentes miradas y fortalecer el trabajo articulado entre las áreas que intervienen en estas situaciones.

 

Quiénes participarán

La jornada es organizada por la Municipalidad de Epuyén, a través del Área de la Mujer, Género y Diversidades, coordinada por Patricia Ramírez, junto al área de Acción Social, a cargo de Celina Contreras.

 

 

También participarán integrantes de la Comisaría de la Mujer, trabajadoras comunitarias del Hospital Rural de Epuyén, representantes del Servicio de Protección de Derechos (SPD) y la licenciada Verónica Valiente.

 

La actividad será el viernes 14 de agosto a las 14, en el SUM del Pedregoso.

 

 

O.P.

 

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