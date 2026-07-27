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27 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Martín León hizo historia para Esquel y ganó la Maratón Internacional de San Juan

El atleta radicado en la ciudad se consagró campeón de los 42K en su primera maratón. Representando a Awkache, logró un triunfo que fue celebrado por toda la comunidad deportiva.
Por Redacción Red43

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El atletismo de Esquel volvió a celebrar un logro histórico a nivel nacional. Martín León, integrante de la Escuela Municipal de Atletismo Awkache, se quedó con el primer puesto en la Maratón Internacional de San Juan 2026, una de las competencias más importantes del calendario argentino.

 

El corredor logró imponerse en la prueba principal de 42 kilómetros, con un condimento especial: fue su primera experiencia en una maratón de esta distancia.

 

León, oriundo de Paso de Indios y radicado en Esquel, representa a la Escuela Municipal Awkache y también forma parte de la Policía del Chubut, donde presta servicio en la Unidad Regional Esquel.

 

Su camino deportivo comenzó a fortalecerse hace aproximadamente cinco años junto al equipo de entrenamiento de Awkache, donde fue acompañado en su crecimiento como atleta. Con dedicación y constancia, alcanzó una victoria que lo posiciona entre los grandes protagonistas del atletismo argentino.

 

La Maratón Internacional de San Juan reunió a corredores de distintos puntos del país y del exterior, en un circuito certificado por World Athletics que atravesó algunos de los sectores más destacados de la provincia cuyana.

 

El triunfo generó rápidamente muestras de reconocimiento de entrenadores, compañeros y referentes del deporte local, quienes destacaron el esfuerzo y la evolución del atleta esquelense.

 

Además del resultado deportivo, la victoria representa un nuevo motivo de orgullo para Esquel y para una disciplina que en los últimos años viene logrando importantes resultados a nivel nacional e internacional.

 

 

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