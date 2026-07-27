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Por Redacción Red43

Reprogramaron la capacitación para prestadores turísticos del Parque Nacional Los Alerces

Debido a las condiciones climáticas en la región, la jornada sobre inscripción y habilitación prevista para el 30 de julio se dictará el viernes 14 de agosto en el Centro Cultural Esquel Melipal. 
Por Redacción Red43

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La capacitación dedicada a la inscripción de prestadores turísticos en el Parque Nacional Los Alerces debió ser reprogramada a causa de las condiciones climáticas adversas registradas en la región.

 

El encuentro, que originalmente estaba previsto para el 30 de julio, se llevará a cabo el próximo viernes 14 de agosto a partir de las 10:00 en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal.

 

Durante la jornada se detallarán las pautas e información correspondientes al proceso de inscripción y habilitación requerido para prestar servicios dentro del área protegida.

 

Desde la organización agradecieron la comprensión de todos los interesados y renovaron la convocatoria para asistir en la nueva fecha establecida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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