Reprogramaron la capacitación para prestadores turísticos del Parque Nacional Los Alerces

La capacitación dedicada a la inscripción de prestadores turísticos en el Parque Nacional Los Alerces debió ser reprogramada a causa de las condiciones climáticas adversas registradas en la región.

El encuentro, que originalmente estaba previsto para el 30 de julio, se llevará a cabo el próximo viernes 14 de agosto a partir de las 10:00 en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal.

Durante la jornada se detallarán las pautas e información correspondientes al proceso de inscripción y habilitación requerido para prestar servicios dentro del área protegida.

Desde la organización agradecieron la comprensión de todos los interesados y renovaron la convocatoria para asistir en la nueva fecha establecida.

EBW