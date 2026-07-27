Crecen los pedidos de poda en Esquel y habilitan una plataforma para seguir cada reclamo

La Dirección de Espacios Verdes de Esquel puso en funcionamiento una nueva plataforma digital para gestionar los reclamos vinculados a podas, extracciones de árboles, plantaciones y recolección de ramas. La herramienta busca agilizar el seguimiento de cada solicitud y brindar mayor información a los vecinos sobre el estado de sus pedidos.

La directora del área, Ioana Liempe, explicó que la aplicación está disponible a través de la página web de la Municipalidad, en el apartado de Espacios Verdes. Allí, cada vecino debe crear un usuario para poder cargar un reclamo y hacer un seguimiento de su evolución.

"Cada vez que hace un reclamo, se le genera un numerito y va a poder ir viendo las notificaciones que nosotros vamos haciendo con las actualizaciones sobre ese mismo reclamo, le van llegando al mail", señaló.

Primeros usuarios

Liempe indicó que, desde su puesta en marcha, alrededor de diez vecinos ya crearon un usuario en la plataforma. Además, comentó que el personal del área comenzó a solicitar direcciones de correo electrónico a quienes realizan consultas de manera presencial o telefónica para que también puedan recibir las novedades de sus trámites por esa vía.

Hasta diez reclamos diarios

La directora detalló que una de las cuadrillas destinadas a atender pedidos particulares realiza entre siete y diez intervenciones por día, mientras que otra trabaja de forma planificada por sectores de la ciudad con podas bajas y medias.

En paralelo, explicó que existe un equipo específico para las tareas más complejas, como las podas en altura, que requieren el uso de hidroelevador.

"Es con el que más tenemos el listado de espera, porque son las más complejas, las que son en altura, y nos llevan un poco más", afirmó.

Además, reconoció que la demanda supera la capacidad operativa del área. "No podemos podar todo el año, hay un montón de demandas, es la realidad", expresó.

Trabajos en distintos sectores

Liempe también destacó los avances logrados en avenida Fontana, donde recientemente finalizaron trabajos de poda que, según indicó, mejoraron la iluminación y favorecerán el ingreso de agua a las plazoletas.

Asimismo, aseguró que el municipio continúa avanzando con reclamos antiguos y que la respuesta de los vecinos ha sido positiva, mientras las cuadrillas siguen trabajando para reducir la lista de espera.

MA