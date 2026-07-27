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Por Redacción Red43

Continúan las condiciones invernales en la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin

El tramo cordillerano presenta algunas dificultades para circular. Enterate cómo se encuentra la calzada y qué recomendaciones brindaron para quienes deben transitar por la zona.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional emitió este lunes por la tarde un nuevo parte del Plan Invernal con el estado actualizado de la Ruta Nacional N° 259, en el tramo que une Esquel con Trevelin.

 

Según el informe, la calzada se encuentra húmeda debido al riego con sal realizado por los equipos de mantenimiento, aunque también se registra presencia de agua en algunos sectores.

 

Además, se informó que las banquinas presentan condiciones inestables, con barro y nieve, mientras que continúa la advertencia por la presencia de animales sueltos en la zona.

 

Condiciones climáticas

 

El parte indicó también la presencia de neblina y viento leve en el sector cordillerano, factores que pueden reducir la visibilidad y dificultar la circulación.

 

Equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando sobre la ruta con tareas de distribución de sal sobre la calzada para mejorar las condiciones de transitabilidad.

 

Desde el organismo recomendaron circular con extrema precaución, respetar las indicaciones y adecuar la velocidad a las condiciones del camino.

 

 

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