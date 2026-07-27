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Por Redacción Red43

Río Pico se prepara para la 1° edición del Torneo Relámpago Challenger “Franco Huenul”

Se jugará este fin de semana. Habrá importantes premios en dinero en efectivo.
Por Redacción Red43

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La localidad cordillerana de Rio Pico vivirá un fin de semana a puro deporte, competencia y camaradería. Tras una reprogramación oficial, ya está todo listo para la 1° Edición del Torneo Relámpago Challenger “Franco Huenul”, certamen de futsal que promete convocar a apasionados del balón de toda la región.

 

El torneo se jugará durante tres jornadas consecutivas: los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto y está organizado por los Jugadores de Ruta 19 en conjunto con la Dirección de Deportes de Río Pico y cuenta, además, con el auspicio de Chubut Deportes.

 

 

REGLAMENTO Y BENEFICIOS PARA LOS PLANTELES

 

El certamen se regirá bajo el reglamento oficial de la Confederación Argentina de Futsal (CAFS), garantizando un marco competitivo de primer nivel. Además, la organización dispuso un importante beneficio para las delegaciones visitantes: albergue disponible para los primeros 6 equipos que aseguren su participación con la seña del 50 % de la inscripción.

 

 

COSTOS Y PREMIACIÓN

 

La inscripción tiene un valor de 150 mil pesos por equipo. En cuanto al arbitraje por partido, se fijó un costo de 20 mil pesos en la fase regular, 25 mil pesos en cruces directos y 30 mil pesos para la gran final.

 

En materia de reconocimientos, se repartirá una importante suma en efectivo e incentivos individuales (premios sujetos a modificaciones si se superan los 8 equipos inscriptos):

 

1° Puesto: 600 mil pesos, además de la Copa Challenger (a defender por 3 ediciones).

 

2º Puesto: 400 mil pesos más un Trofeo.

 

3º Puesto: 300 mil pesos más un Trofeo.

 

Además habrá distinciones individuales, como ser premio en efectivo para el goleador del torneo y para la valla menos vencida.

 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS

 

Las inscripciones continúan abiertas para aquellos planteles que deseen sumarse a la competencia. Para consultas o reserva de cupos, los interesados pueden comunicarse por mensaje privado con la organización o dirigirse al Área de Deportes local.

 

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