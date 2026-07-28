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Por Redacción Red43

Gŵyl y Glaniad: el significado cultural detrás del feriado del 28 de Julio

Este martes rige un feriado provincial por la llegada de los primeros colonos en 1865. Hay un cronograma de actos, té galés y conciertos organizados en Esquel, Trevelin y la localidad de Gaiman.
Por Redacción Red43

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Hoy martes 28 de julio se conmemora un nuevo aniversario del Desembarco de los Colonos Galeses en las costas del Golfo Nuevo en 1865. La jornada, instituida como feriado provincial permanente mediante la Ley I N° 85 de la Legislatura de Chubut, alcanza a la totalidad de la administración pública local, por lo que no se brinda atención en dependencias estatales ni se dictan clases en los establecimientos educativos de la provincia.

 

Conocida en idioma galés como Gŵyl y Glaniad, la fecha evoca la epopeya marítima iniciada el 28 de mayo de 1865 en el puerto de Liverpool, cuando 153 inmigrantes entre hombres, mujeres y niños zarparon a bordo del velero Mimosa. Tras navegar más de dos meses por el Océano Atlántico en precarias condiciones, la comitiva desembarcó en la zona de la actual ciudad de Puerto Madryn con la meta de preservar su idioma, fe y costumbres.

 

En la comarca cordillerana se programaron diversas actividades conmemorativas. En Esquel, la Asociación Galesa convoca a la comunidad al acto de conmemoración que se desarrollará a las 11 horas en su sede ubicada sobre la calle Rivadavia 1065.

 

 

 

Por su parte, en Trevelin la Municipalidad junto a la Asociación Galesa 16 de Octubre y el equipo directivo de la institución Ysgol y Cwm organizaron una jornada completa de festejos. Las actividades comenzarán a las 15 horas con el acto oficial en el Salón Central Derfel Roberts. Posteriormente, a las 16:30 horas, se servirá el tradicional té galés en las instalaciones de Ysgol y Cwm, finalizando la jornada a las 18:30 horas con un concierto nuevamente en el Salón Central.

 

 

 

A su vez, la localidad de Gaiman volverá a ser un punto central para la celebración en el valle. Las históricas capillas galesas de la zona abrirán sus puertas para recibir a vecinos y visitantes con el tradicional servicio de té galés. Asimismo, las clásicas Casas de Té atenderán con horarios extendidos y ofrecerán promociones especiales. 

 

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