Escándalo: presos conversaron desde su celda con un streamer que tiene más de 600 mil seguidores

Una insólita transmisión en vivo ocurrió entre un streamer y un grupo de presos, y rápidamente se viralizaron en redes sociales. El video llegó a las autoridades y dejó al descubierto el uso de celulares, algo que está prohibido en las cárceles locales.

A través de la plataforma OmeTV, que conecta usuarios al azar mediante videollamadas, los internos terminaron conversando con el streamer bonaerense Valentín Melo, quien cuenta con más de 600.000 seguidores en redes sociales.

El episodio tuvo como protagonista a internos del módulo 8B del complejo penitenciario San Felipe, Mendoza.

Aquel intercambio quedó publicado en las redes sociales del streamer, lo que sirvió al Servicio Penitenciario para iniciar una investigación y así tratar de determinar cómo ingresó el teléfono utilizado por los internos que fueron identificados.

En la conversación, los internos le preguntaron al streamer de dónde era. Melo respondió que vivía en Berazategui, y en tono de broma, les consultó si estaban en España. Rápidamente contestaron: "Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe, en Mendoza".

La respuesta sorprendió a todos. Los hombres aseguraron que eran argentinos, mostraron una camiseta de la Selección y finalmente revelaron que estaban alojados en el penal.

El streamer continuó con el tono humorístico y respondió irónicamente que pensó que se encontraban en Noruega. Tras algunos segundos más de conversación, ambos lados se despidieron.

A raíz de la viralización de este episodio, personal del área de Inteligencia inició una investigación administrativa, disciplinaria y judicial para determinar las circunstancias del hecho y a los responsables.

En primer lugar, se logró identificar a los internos que aparecen en el material audiovisual y luego se realizó una requisa en el pabellón donde están alojados.

Durante el procedimiento se secuestraron cinco teléfonos celulares y se iniciaron actuaciones disciplinarias, administrativas y judiciales contra los involucrados, explicaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia. Ahora los investigadores quieren saber el cómo ingresaron esos aparatos al penal y saber si hay personal penitenciario o civil involucrado en el hecho.

Frente a la repercusión de este caso, desde el Ministerio de Seguridad mendocino recordaron que los teléfonos celulares están prohibidos en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia.

En diciembre de 2023 se eliminó el ingreso de estos dispositivos y, desde abril de 2025, comenzó a implementarse el Sistema Único de Control Penitenciario, un esquema que incorporó nuevas herramientas para fortalecer los controles internos.

Al mismo tiempo, indicaron que se reforzaron las revisiones mediante grupos especiales y se instalaron más de 300 cámaras de videovigilancia en las cárceles para fortalecer los controles y prevenir irregularidades.

En paralelo, se avanza desde la cartera de Seguridad y Justicia en la implementación de un sistema de inhibición selectiva de comunicaciones, que permitirá identificar líneas telefónicas activas, realizar auditorías permanentes y gestionar, junto al ENACOM y las empresas prestadoras de telefonía móvil, el bloqueo y la baja de los números detectados. Esta tecnología facilitará además el desarrollo de procedimientos judiciales intramuros sin afectar las comunicaciones del entorno de los establecimientos.