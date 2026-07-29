Quedan solo tres lugares para el Torneo Faty 2026 en Paso de Indios

A poco menos de un mes para una nueva edición del esperado torneo de futsal femenino FATY 2026, la organización afina los últimos detalles y confirmó que ya son 9 los equipos inscriptos que buscarán la gloria en Paso de Indios.

Dicho torneo se llevará a cabo desde el viernes 21 hasta el domingo 23 de agosto en el Gimnasio Municipal de Paso de Indios y entre los equipos anotados se encuentra La 16 de Rawson quienes fueron las ultimas campeonas de este torneo.

En diálogo sobre los preparativos, Patricio Ñanculeo, referente de la organización, brindó detalles sobre el arduo trabajo de logística que implica recibir a más de 100 personas en la localidad.

"Como nuestro pueblo no tiene tanta capacidad de alojamiento, tenemos que conseguir colchones, salones y albergues para alojar a los 9 o 10 equipos que vienen de afuera", explicó Ñanculeo. Para ello, contarán con el albergue habitual (donde se ubicarán cuatro planteles) y sumarían unos cinco salones más para albergar al resto de las delegaciones.

La meta es alcanzar un cupo total de doce planteles para conformar tres zonas de tres equipos cada una, clasificando a la siguiente fase los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros.

Además, se remarcó el impacto económico positivo que genera este evento para los comercios locales. Dado que en las últimas ediciones se volvió insostenible cubrir la alimentación de todas las jugadoras —a diferencia de años anteriores—, cada equipo deberá costear sus propios almuerzos y cenas, impulsando la gastronomía local.

Por su parte, el torneo se autosustentará con lo recaudado en las entradas, el buffet y la cobertura de costos operativos de arbitrajes (a cargo de árbitros de la CAF) y trofeos.

Las inscripciones tienen un costo de 200 mil pesos por equipos, más el pago de arbitraje; en tanto los premios, además de trofeos, habrá en dinero en efectivo 800 mil pesos al primero, 500 mil pesos para quienes terminen en el segundo lugar, 350 mil al tercero y 200 mil al cuarto (una manera de cubrir el costo de inscripción), además de premios a la valla menos vencida y goleadora del campeonato.

Los equipos interesados en participar de este torneo podrán comunicarse al +54 9 280 484-1720 o al +54 9 280 496-4830.

Con un nivel competitivo garantizado y una gran expectativa regional, la cuenta regresiva ya comenzó para que la pelota vuelva a rodar en el corazón de la meseta chubutense.

EQUIPOS CONFIRMADOS HASTA EL MOMENTO:

Rosario Amaya (Trelew)

Alma Libre (Gastre)

Deportivo Maxi (Trelew)

Deportivo Javito (Trelew)

Suela 12 (Paso del Sapo)

Las Domingueras (Sarmiento)

La 16 (Rawson)

Las Plumas TV (Las Plumas)

FC Paso de Indios (organizadoras del torneo)