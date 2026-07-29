La buscaban desde hacía dos días y su cuerpo apareció enterrado en una playa

Una mujer de 32 años que era buscada desde el lunes 27 de julio en la ciudad de Río Grande fue encontrada muerta en una playa de esa ciudad de la provincia de Tierra del Fuego.

Un hombre que circulaba por la zona encontró el cuerpo de Estela Acosta en un descampado de la Margen Sur, el lado de la ciudad que está al sur de la desembocadura del Río Grande en el mar. Acosta había sido vista con vida por última vez el lunes por la noche. Ese día, se retiró de su domicilio familiar cerca de las 21.

Al no volver a tener noticias acerca de su paradero, en las primeras horas del martes sus familiares realizaron la denuncia y se activó el operativo de búsqueda.

A última hora de la tarde del lunes, un hombre dio aviso a la Policía de que había encontrado un cuerpo en un sector costero de la ciudad, ubicado cerca de la esquina de las calles Chawr y Lauja, donde finaliza el casco urbano, hacia el sur de Río Grande.

Según le informó el hombre a la Policía, recorría el lugar acompañado por otras personas cuando halló el cuerpo de la mujer en una excavación ubicada sobre la playa.

Personal de la Comisaría Cuarta de la ciudad fueguina acudió al lugar junto con efectivos de la División Servicios Especiales, Delitos Complejos y Policía Científica.

También se apersonó en la zona el juez Raúl Sahade, titular del del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Tierra del Fuego, quien supervisó las tareas y ordenó el traslado del cuerpo de Acosta a la morgue judicial para la realización de la autopsia, con el objetivo de establecer la causa del fallecimiento.

De acuerdo con lo que se informó en base a las primeras observaciones realizadas en el lugar, los agentes policiales no habrían advertido signos evidentes de una muerte violenta o de criminalidad.

Se trataba de una mujer menuda, de 1,65 metro de estatura y contextura delgada. Vivía junto con su pareja en una casa ubicada a pocas cuadras del lugar donde encontraron su cuerpo. Cuando la hallaron, tenía puesta la misma ropa que llevaba en el momento en el que fue vista por última vez, al salir de su vivienda.

La desaparición de Estela Acosta generó desde las primeras horas del martes una importante movilización que involucró a familiares, amigos y vecinos de la mujer.

La familia difundió su fotografía en redes sociales y fue permanente la colaboración con la Policía de Tierra del Fuego en la búsqueda, que se extendió por alrededor de 24 horas.

Estela tenía 32 años y había llegado a la Patagonia algunos años atrás desde Misiones, su provincia natal. Ya radicada en el sur argentino, alternó su residencia entre las ciudades de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, y Río Grande.

Recientemente había decidido instalarse de manera permanente en la ciudad fueguina, en la que convivía con su pareja desde hacía aproximadamente un mes.