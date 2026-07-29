El hombre que desapareció con dos maestras de su hijo había robado carne y cremas anticelulitis

Días atrás se conoció el espectacular rescate de tres personas que permanecieron aisladas en un refugio cordillerano en Cajón del Maipo en Chile, en medio de un intenso temporal de nieve que afectó la región. Pero el operativo terminó en un escándalo, ya que se conoció la polémica historia detrás del rescate.

Manuel Orellana, conocido como "El Chino", fue quien quedó aislado durante seis noches junto a Magdalena Retamal, de 31 años y Martina Núñez de 21, dos maestras del jardín al que asiste su hijo.

Los tres habían salido desde Santiago el 16 de julio hacia las Termas Valle de Colina, pero un temporal de nieve los dejó varados hasta que lograron ser rescatados en medio de un intenso operativo en helicóptero.

Orellana brindó una entrevista a Canal 13 de Chile donde brindó una insólita justificación acerca del viaje que hizo junto a las dos maestras, mientras su pareja y su familia lo buscaba desesperadamente.

Según explicó, fueron hasta allí porque querían sacarse una foto en el lugar. "Cuando llegué a las termas no había nadie y me puse nervioso, y les dije chiquillas, vamos, se sacan la foto y nos vamos al tiro", contó.

En medio del escándalo, se conoció que el auto en el que llegaron al lugar tenía un pedido de secuestro por robo. Así, las autoridades llegaron a su frondoso historial delictivo, acumulando 20 denuncias penales.

Según reveló el medio The Clinic, el hombre tuvo su primer contacto con la justicia en 2009, cuando su madre, Blanca Tamayo, denunció su desaparición en La Florida.

Orellana terminó apareciendo ileso, días después, pero ya con antecedentes sobre su espalda, ya que fue sorprendido robando tres cremas anticelulitis en un supermercado de la cadena Líder valuadas en 15 mil pesos chilenos.

Luego, ya en los próximos años desarrolló un patrón particular: en 2011 robó bandejas de carne en supermercados Ekono. Según los registros, fue detenido con siete paquetes, crimen por el que fue condenado a 41 días de reclusión nocturna, pena que incumplió sistemáticamente, ya que su madre alegó que estaba internado por consumo de drogas. Lo mismo sucedió en octubre de 2013.

2017 su propia suegra lo acusó de ingresar por la fuerza a su casa y agredirla física y verbalmente. Ese año también lo encontraron conduciendo un camión sin licencia.

El hombre también cuenta con un historial de mal conductor. En 2010 fue detenido por manejar en estado de ebriedad sin licencia, y en 2017 volvió a ser controlado al volante de un camión de 6.500 kilos, esta vez condenado a 61 días de presidio, sustituidos por horas de servicio comunitario.

En junio de 2024, fue denunciado por violencia de género. De acuerdo con la presentación, el hombre llegó cerca de las 17 bajo los efectos del alcohol hasta la vivienda donde vivía su expareja y madre de su hijo, con quién discutió.

En medio del forcejeo, Orellana la habría golpeado con un objeto contundente en la mano izquierda antes de retirarse del lugar, no sin antes gritarle una amenaza que la fiscalía calificó de seria y verosímil: "Te voy a pegar, te voy a pescar a balazos".