Todo el mundo está feliz: ¿Xuxa viene a la Argentina?

La publicación de un viejo recuerdo alcanzó para encender la ilusión de miles de seguidores locales. La artista brasileña Xuxa compartió en su cuenta de Instagram un video de su archivo personal correspondiente al show que dio en el Estadio de Vélez en 1991, cantando "Ilarie". Sin embargo, lo que realmente provocó el revuelo fue el mensaje con el que acompañó las imágenes: "Luego estaré en mi Argentina que yo AMO".

Esa sola frase desató una ola de comentarios y entusiasmo entre el público argentino, que interpretó la frase como un anticipo de su regreso a los escenarios locales en el marco de "El último vuelo de la nave", la gira internacional de despedida con la que celebra sus 40 años de trayectoria. "No me voy a jubilar, pero ya no quiero hacer ciertas cosas", aclaró la animadora en declaraciones recientes sobre este tour, en el que se desligará de sus elementos tradicionales como la nave, las botas y los pompones.

Respecto a este cambio de etapa en su carrera, la cantante explicó su deseo de encarar nuevas propuestas visuales. "No creo que combine más con las cosas que me gustaría ofrecer", señaló, agregando que "la nave me deja en ese lugar de tener que dar lo que la gente quisiera ver y no lo que yo quiero ofrecer". Con fechas en carpeta en Brasil, la interacción en redes volvió a encender la expectativa de sus fanáticos en el país.

EBW