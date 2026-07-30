El invierno se hace sentir: pronostican nevadas fuertes para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada marcada por las precipitaciones para este jueves 30 de julio en Esquel, con nevadas fuertes durante las primeras horas del día, lluvias intensas por la tarde y un nuevo período de nieve hacia la noche.

De acuerdo con el organismo, durante la madrugada y la mañana se esperan nevadas fuertes, con una probabilidad de precipitación de entre 40 y 70%. Las temperaturas oscilarán entre -1 °C y -3 °C, mientras que el viento soplará del este con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Para la tarde, el pronóstico indica lluvias fuertes, con una temperatura máxima prevista de 3 °C y la misma probabilidad de precipitaciones, entre 40 y 70%. El viento rotará al norte y mantendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Finalmente, durante la noche volverían las nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%, una temperatura de -1 °C y viento del oeste entre 7 y 12 km/h.

El pronóstico se da en el marco del alerta amarillo por nevadas vigente para gran parte de la cordillera y otras regiones de Chubut, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y extremar las precauciones al circular.

R.G