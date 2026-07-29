Miércoles frío en Esquel: la jornada comenzará con temperaturas bajo cero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este miércoles 29 de julio una jornada fría en Esquel, con temperaturas bajo cero durante gran parte del día y cielo con nubosidad variable.

Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los -5°C y viento leve del sector sudoeste. Por la mañana, las condiciones continuarán con cielo mayormente nublado y el registro más bajo de la jornada, con una mínima estimada de -8°C.

Hacia la tarde, la temperatura tendrá una recuperación y alcanzaría los 2°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del oeste entre 13 y 22 km/h. Durante la noche, el cielo volverá a presentarse mayormente nublado, con una temperatura cercana a los -1°C.

El SMN no prevé precipitaciones para la jornada, con una probabilidad que se mantiene entre 0% y 10% durante la noche.

R.G