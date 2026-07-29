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Por Redacción Red43

Miércoles frío en Esquel: la jornada comenzará con temperaturas bajo cero

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, sin probabilidad significativa de precipitaciones y con una mínima de -8°C durante la mañana.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este miércoles 29 de julio una jornada fría en Esquel, con temperaturas bajo cero durante gran parte del día y cielo con nubosidad variable.

 

Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los -5°C y viento leve del sector sudoeste. Por la mañana, las condiciones continuarán con cielo mayormente nublado y el registro más bajo de la jornada, con una mínima estimada de -8°C.

 

Hacia la tarde, la temperatura tendrá una recuperación y alcanzaría los 2°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del oeste entre 13 y 22 km/h. Durante la noche, el cielo volverá a presentarse mayormente nublado, con una temperatura cercana a los -1°C.

 

El SMN no prevé precipitaciones para la jornada, con una probabilidad que se mantiene entre 0% y 10% durante la noche.

 

 

 

 

R.G

 

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