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Santilli pidió la renuncia de Villarruel tras sus críticas a Milei

La respuesta del jefe de Gabinete profundizó la tensión entre el Presidente y la vicepresidenta, en medio de una nueva escalada de declaraciones cruzadas dentro del oficialismo.
Por Redacción Red43

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La interna dentro del Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo este viernes luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reclamara públicamente la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel tras las duras críticas que formuló contra el presidente Javier Milei.

 

En declaraciones radiales, Santilli sostuvo que quienes no compartan el rumbo del Gobierno deberían abandonar el espacio político. "Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita", afirmó.

 

El funcionario también cuestionó el tono de las declaraciones de la vicepresidenta y consideró que sus expresiones resultan incompatibles con el rol que ocupa dentro del oficialismo. "Me parece una barbaridad, un disparate y una falta de sentido común. Es una falta de respeto y agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula", señaló, al tiempo que aseguró estar "en total desacuerdo" con Villarruel porque, según dijo, "siempre pone palos en la rueda".

 

Las declaraciones de Santilli llegaron luego de un nuevo mensaje publicado por Villarruel en su cuenta de X, donde manifestó sentir "genuina preocupación" por el estado del Presidente y cuestionó las publicaciones realizadas por Milei en redes sociales.

 

"Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", escribió la vicepresidenta.

 

En el mismo mensaje, Villarruel agregó: "El Presidente de la Nación no puede haber tuiteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", en alusión a la diputada oficialista Lilia Lemoine.

 

El nuevo cruce profundiza la tensión entre los principales referentes del oficialismo y vuelve a dejar expuestas las diferencias que desde hace meses mantienen Javier Milei y Victoria Villarruel.

 

 

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