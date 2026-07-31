Desesperada búsqueda de un famoso alpinista perdido tras una avalancha en la montaña más alta del mundo

El reconocido alpinista Nirmal Purja se encuentra desaparecido debido a una avalancha que se produjo cuando trataba de escalar el Broad Peak de Pakistán, una de las montañas más altas del mundo.

La desaparición de Purja ha sido reportada por distintos medios internacionales luego de que se presentara una avalancha que afectó a un grupo de 10 escaladores que eran dirigidos por Purja.

"Se está haciendo todo lo posible para garantizar que se movilicen helicópteros de apoyo y todos los recursos de rescate disponibles siempre que lo permitan las condiciones climáticas y operativas", explicó el Club Alpino de Pakistán.

Purja sirvió en el ejército de Gran Bretaña y en el 2019 logró un récord al escalar las 14 montañas que superan los 8.000 metros sobre el nivel del mar en un lapso de solo seis meses. Debido a este récord, la plataforma de streaming Netflix le realizó un documental llamado "14 Cumbres: Nada es imposible