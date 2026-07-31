Cine-debate en Trevelin: proyectarán “Darlo Todo”, una mirada sobre el arte drag en Argentina

Este viernes 31 de julio se realizará en Trevelin la tercera proyección del ciclo de cine-debate “OcupAr”, con la presentación del documental “Darlo Todo”, una producción que aborda el arte drag en Argentina a partir del concurso “Miss Lipsync Battle 2019” realizado en el bar “Peuteo”.

La actividad tendrá lugar desde las 20 horas en el Salón Central Derfel Roberts y busca acercar a la comunidad de Trevelin y sus alrededores las experiencias de quienes forman parte de esta expresión artística.

A través de las voces de sus protagonistas, la propuesta invita a conocer qué es el drag, cómo se vive y cuál es la realidad cotidiana de sus artistas, en un universo atravesado por el arte, el color, la identidad y la creatividad, pero también por situaciones de prejuicio y discriminación.

La jornada es gratuita y abierta a toda la comunidad.

MA