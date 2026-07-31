-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 31 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Cine debate
31 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Cine-debate en Trevelin: proyectarán “Darlo Todo”, una mirada sobre el arte drag en Argentina

Este viernes se presenta el documental dentro del ciclo “OcupAr”. La propuesta invita a conocer el arte drag a través de las voces de sus protagonistas, desde el Salón Central Derfel Roberts.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este viernes 31 de julio se realizará en Trevelin la tercera proyección del ciclo de cine-debate “OcupAr”, con la presentación del documental “Darlo Todo”, una producción que aborda el arte drag en Argentina a partir del concurso “Miss Lipsync Battle 2019” realizado en el bar “Peuteo”.

 

La actividad tendrá lugar desde las 20 horas en el Salón Central Derfel Roberts y busca acercar a la comunidad de Trevelin y sus alrededores las experiencias de quienes forman parte de esta expresión artística.

 

A través de las voces de sus protagonistas, la propuesta invita a conocer qué es el drag, cómo se vive y cuál es la realidad cotidiana de sus artistas, en un universo atravesado por el arte, el color, la identidad y la creatividad, pero también por situaciones de prejuicio y discriminación.

 

La jornada es gratuita y abierta a toda la comunidad.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Siete vidas cambiaron en julio gracias a la donación de órganos en el Hospital de Esquel
2
 ¿YPF empezará a vender hamburguesas de McDonald’s en Esquel?
3
 Tragedia en la Ruta 260: falleció un trabajador de Vialidad al desbarrancarse la motoniveladora
4
 La Ruta 40 sigue cerrada por un enorme derrumbe
5
 Esta tarde habrá sirenas, bocinas y aplausos y no será por una emergencia
1
 Cine-debate en Trevelin: proyectarán “Darlo Todo”, una mirada sobre el arte drag en Argentina
2
 Si entrás a El Bolsón, desde agosto estos descuidos pueden salirte muy caros
3
 “Era una obra que algunos creían imposible”: Taccetta inauguró el nuevo módulo del GIRSU
4
 Torres: “Llevar gas a miles de familias patagónicas es un acto de justicia y de verdadero federalismo”
5
 Los combustibles vuelven a aumentar desde este sábado: cuánto suben la nafta y el gasoil
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -