“Era una obra que algunos creían imposible”: Taccetta inauguró el nuevo módulo del GIRSU

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó la finalización del nuevo módulo del Centro de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), una obra que calificó como “necesaria, esperada, anunciada durante mucho tiempo, que en algunos casos se creía imposible”.

“Con mucho trabajo, mucha dedicación y compromiso con nuestra comunidad, logramos primero juntar el dinero, tener un proyecto y después llevar a cabo la obra”, expresó el jefe comunal al referirse al proceso que permitió concretar la ampliación del sistema.

Una obra esperada para la comunidad

Taccetta felicitó a todos los sectores involucrados en la ejecución del proyecto, entre ellos los profesionales, la empresa a cargo y los trabajadores que participaron de la construcción. En ese sentido, destacó que haber concretado la obra en un plazo de cinco meses “no es poca cosa”.

El intendente confirmó que el nuevo módulo comenzará a utilizarse a partir de septiembre, cuando Esquel dejará de operar con el módulo 1 para pasar a la nueva infraestructura.

Sobre la capacidad de funcionamiento, explicó que la vida útil estimada será de entre cinco y seis años, aunque dependerá de distintos factores, como el comportamiento de los vecinos, la separación de residuos y el correcto uso del sistema.

Generación de empleo local

Además de la importancia ambiental de la obra, Taccetta destacó el impacto económico y laboral que tuvo durante su ejecución.

“También la alegría por generar puestos de trabajo, porque esta obra importante, ya sea en monto, le da trabajo a empresas locales, a obreros que necesitaban mucho de la generación de empleo en la construcción, y también incluir profesionales, ingenieros, arquitectos que trabajaron para que esta obra sea posible”, señaló.

El nuevo módulo fue financiado íntegramente con fondos municipales y contó con la participación de empresas y trabajadores de la zona.

La situación con Trevelin

Por otra parte, el intendente se refirió al vínculo con el municipio de Trevelin respecto al uso de la infraestructura del GIRSU. Taccetta explicó que durante dos años mantuvieron conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo sobre el financiamiento de la obra, aunque finalmente no fue posible.

“Ya fue comunicado al municipio de Trevelin cuál es la posición que tenemos nosotros”, indicó, y agregó que el municipio de Esquel necesitaba avanzar con la obra debido a los tiempos disponibles.

“Ya no teníamos más tiempo para poder empezar a tener el inicio de obra, licitamos la obra, primero tuvimos la elaboración del pliego, la licitación, la adjudicación, y después el inicio de obra ya con el compromiso de financiarlo 100% con fondos municipales”, explicó.

El intendente señaló que Trevelin fue notificado sobre la fecha límite para utilizar el módulo 1, construido anteriormente con fondos del Gobierno Nacional, mientras que la nueva infraestructura fue realizada con recursos municipales en un predio perteneciente a Esquel.

“Veremos cuál es el posicionamiento, qué nos contestan desde Trevelin, cuál es la voluntad en cuanto a financiar esta obra que se ha hecho”, manifestó.

Finalmente, Taccetta sostuvo que la intención del municipio es que la nueva infraestructura sea utilizada por quienes financiaron su construcción. “Nuestra voluntad es que sea utilizado por las personas que lo han financiado, que son los vecinos de nuestra localidad”, concluyó.

MA