Torres: “Llevar gas a miles de familias patagónicas es un acto de justicia y de verdadero federalismo”

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, acompañó este viernes a su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, durante el anuncio de obras de gas que beneficiarán a unas mil familias de seis barrios de San Carlos de Bariloche. “Llevar gas a tantas familias patagónicas es un acto de justicia, sinónimo de verdadero federalismo y una de las muchas iniciativas que vamos a seguir impulsando junto a las provincias hermanas de Río Negro y Neuquén”, expresó el mandatario chubutense, al destacar el trabajo conjunto para ejecutar obras estratégicas que habían sido paralizadas por el Estado Nacional.

Torres participó del acto de manera virtual junto al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y remarcó que “provincias como las nuestras han generado enormes riquezas para el país y, aun así, todavía hay localidades aisladas energéticamente y familias que no tienen acceso a un servicio tan básico como el gas. Esa es una verdadera injusticia que tenemos la responsabilidad de corregir”.

En ese sentido, el mandatario se refirió a la ampliación del Gasoducto Cordillerano Patagónico, la instalación de nuevas plantas compresoras y la interconexión con el Gasoducto General San Martín, obras impulsadas a partir de las gestiones conjuntas de Chubut, Río Negro y Neuquén.

“Estamos dando respuesta a una demanda histórica de miles de familias patagónicas. Son obras que dignifican, mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y demuestran que cuando trabajamos juntos los resultados llegan”, sostuvo.

Asimismo, Torres calificó como “un hecho político de enorme trascendencia” la decisión de las tres provincias de avanzar en conjunto con estas obras estratégicas y señaló que “después de dos años de trabajo coordinado, hoy vemos resultados concretos que permitieron darle factibilidad de gas a más de 12 mil familias de Chubut, Río Negro y Neuquén”.

Trabajo conjunto entre provincias

Tras anunciar la ampliación de las redes de gas que permitirá incorporar al servicio a 980 familias de Bariloche, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó el esfuerzo realizado por las provincias patagónicas para concretar las obras.

“Sin el financiamiento de los bancos de Chubut y Neuquén hubiera sido imposible llevar adelante este proyecto, con las obras del gasoducto paralizadas por el Estado Nacional”, afirmó.

Del acto también participaron el intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, y el presidente de Camuzzi, Jaime Barba. En ese marco, Weretilneck valoró especialmente “el esfuerzo de Nacho” en las gestiones y destacó que, gracias a las obras ejecutadas desde Comodoro Rivadavia hasta Bariloche, “hoy podemos contar con la disponibilidad necesaria para llevar gas a cientos de familias que durante años esperaron este servicio esencial”.

R.G