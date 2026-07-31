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31 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin entregó forraje a pequeños productores afectados por las nevadas

La Municipalidad distribuyó fardos para animales en Lago Rosario y Sierra Colorada, tras una gestión realizada ante el Ministerio de la Producción de Chubut para asistir a productores.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de un operativo coordinado por distintas áreas, comenzó este viernes con la distribución de fardos de forraje destinados a pequeños productores de la Comunidad Ancestral Mapuche Tehuelche de Lago Rosario y Sierra Colorada.

 

La asistencia fue posible gracias a una gestión realizada ante el Ministerio de la Producción de Chubut, que permitió obtener el alimento para los animales de productores afectados por las intensas nevadas registradas en las últimas semanas.

 

 

 

El operativo fue coordinado por el responsable de Parajes, Belarmino Álvarez, y el director de Servicios Públicos, Rubén Zapata. Para llevar adelante la distribución, el municipio dispuso un camión, tres camionetas y personal de esa dependencia.

 

"El viernes se arrancó por Sierra Colorada. Este sábado vamos a continuar con algún productor de ese sector al que no hayamos llegado y continuaremos con Lago Rosario", informó Álvarez.

 

 

 

La solicitud de los fardos había sido realizada por el intendente Héctor Ingram, luego de recibir pedidos de pequeños productores que vieron afectada la disponibilidad de alimento para sus animales a raíz de las condiciones climáticas.

 

Del operativo también participó el longko Carlos Millahuala, acompañando las tareas de distribución en la comunidad.

 

 

 

 

R.G

 

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