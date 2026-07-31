¿Se viene un agosto blanco? Esto anticipa el pronóstico

El invierno sigue escribiendo capítulos intensos en la Comarca Andina. Después de la nevada que sorprendió durante varias horas del jueves, con copos grandes que volvieron a cubrir pueblos y cerros antes de dar paso a la lluvia, el último día de julio mantiene un escenario plenamente invernal y abre la puerta a un fin de semana con nuevas precipitaciones.

Este viernes amanecerá con temperaturas cercanas a 3°, cielo cubierto y posibilidad de nevadas aisladas durante las primeras horas. Con el avance del día, la temperatura llegará a unos 7° por la tarde antes de volver a descender durante la noche.

El viento será, en general, débil durante gran parte del viernes. Hacia la tarde y la noche podrían registrarse algunas ráfagas cercanas a los 35 a 40 km/h, aunque no se espera que sean el fenómeno dominante de la jornada.

Fin de semana que seguirá con ambiente invernal

El pronóstico no muestra un cambio importante para el inicio de agosto.

El sábado comenzará con temperaturas bajo cero y probabilidad de precipitaciones durante gran parte del día. La madrugada y la mañana podrían presentar nieve o lluvia y nieve mezcladas, mientras que hacia la noche aumenta nuevamente la posibilidad de nevadas. También se espera un incremento del viento en las últimas horas del día, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

El domingo continuará la misma tendencia. La primera mitad de la jornada presenta chances de nieve, mientras que por la tarde podrían alternarse lluvia y nieve, con temperaturas cercanas a 6° antes de un nuevo descenso hacia la noche.

Un invierno con mucho para dar aún

Después de un fin de semana histórico por la cantidad de nieve acumulada y de una semana marcada por cambios constantes entre nieve, lluvia, heladas y deshielos, el panorama sigue siendo muy dinámico.

Quienes tengan pensado viajar o realizar actividades al aire libre durante el fin de semana deberán seguir de cerca la evolución del tiempo y el estado de rutas y caminos, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente según la temperatura y el tipo de precipitación.

Todo indica que el inicio de agosto mantendrá el paisaje invernal que caracteriza estos días en la Comarca Andina.

O.P.