¿Cómo estará el tiempo este viernes en Esquel?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes 31 de julio una jornada con condiciones estables en Esquel, aunque con abundante nubosidad y un leve aumento en las probabilidades de precipitaciones hacia la noche.

Durante la madrugada y la mañana el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%. La temperatura mínima será de -1 °C durante las primeras horas del día y ascenderá a 1 °C por la mañana.

Por la tarde continuará el cielo cubierto, con una temperatura máxima prevista de 5 °C y sin cambios significativos en las probabilidades de lluvia.

Hacia la noche, el SMN prevé lloviznas con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%, mientras que la temperatura descenderá hasta los 2 °C.

En cuanto al viento, soplará entre 7 y 22 km/h, predominando del noroeste durante la madrugada, del oeste por la mañana y la tarde, y del este durante la noche. No se esperan ráfagas de consideración.

R.G