-1°
-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 31 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 clima Esquel
31 de Julio de 2026
clima |
Por Redacción Red43

¿Cómo estará el tiempo este viernes en Esquel?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes con cielo mayormente nublado durante todo el día, temperaturas bajo cero por la madrugada y una baja probabilidad de lloviznas para el cierre de la jornada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes 31 de julio una jornada con condiciones estables en Esquel, aunque con abundante nubosidad y un leve aumento en las probabilidades de precipitaciones hacia la noche.

 

Durante la madrugada y la mañana el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%. La temperatura mínima será de -1 °C durante las primeras horas del día y ascenderá a 1 °C por la mañana.

 

Por la tarde continuará el cielo cubierto, con una temperatura máxima prevista de 5 °C y sin cambios significativos en las probabilidades de lluvia.

 

Hacia la noche, el SMN prevé lloviznas con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%, mientras que la temperatura descenderá hasta los 2 °C.

 

En cuanto al viento, soplará entre 7 y 22 km/h, predominando del noroeste durante la madrugada, del oeste por la mañana y la tarde, y del este durante la noche. No se esperan ráfagas de consideración.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Corte total en la Ruta Nacional 40 tras un derrumbe provocado por el temporal
2
 Así están las rutas y caminos tras la intensa nevada de este jueves
3
 El Barrio Malvinas tiene un nuevo maxi kiosco: abrió sus puertas "El Estadio"
4
 Este jueves habrá un corte de energía ¿A quiénes afectará?
5
 Siete vidas cambiaron en julio gracias a la donación de órganos en el Hospital de Esquel
1
 Día Mundial contra la Trata de Personas: Provincia realizó una jornada de sensibilización, prevención y capacitación
2
 “Se nota un cambio muy importante”: Valle Chico valoró las mejoras en los caminos del barrio
3
 ¿Cómo estará el tiempo este viernes en Esquel?
4
 ¿Se viene un agosto blanco? Esto anticipa el pronóstico
5
 La Copa Trevelin de Futsal ya tiene fecha
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -